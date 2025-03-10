Программисты все реже соглашаются на тестирование при трудоустройстве

На вакансии с тестовыми заданиями всегда откликаются 6 из 10 специалистов по тестированию и только 2 программиста из 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1400 представителей профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

6 из 10 тестировщиков программного обеспечения с готовностью откликаются на вакансии, которые предполагают выполнение тестовых заданий (63%). Еще 27% подходят к такому типу вакансий избирательно, рассылая резюме лишь на некоторые. За четыре года готовность специалистов по тестированию участвовать в профессиональном тестировании при приеме на работу выросла. Очевидно, это следствие высокой конкуренции на рынке труда в этом сегменте ИТ-сферы. Выпускники онлайн-школ тестировщиков продолжают штурмовать ИТ.

По степени готовности выполнять проверочные задания при трудоустройстве на втором месте — дизайнеры: 46% всегда откликаются на вакансии с тестами («Если выполнение тестового задания занимает не более двух часов, отсутствуют аналогичные кейсы в портфолио или если тестовое задание оплачивается»), еще 45% — иногда («При моем стаже это лишено смысла: либо нравятся мои предыдущие работы, либо нет. По работам в портфолио обычно вполне можно все понять»). Аналогично поступают редакторы и копирайтеры: 42% всегда откликаются на вакансии с тестовыми заданиями, а 48% делают это время от времени, обычно если задание не занимает много времени. Дизайнеры и авторы текстов сегодня конкурируют на рынке труда не только с людьми, но и с искусственным интеллектом. Это уже сказывается на зарплатах.

Среди менеджеров по продажам примерно поровну тех, кто всегда выполняет тесты или действует избирательно (39 и 38% соответственно), практически каждый четвертый отказывается от любых предложений пройти тестирование на профпригодность (23%).

Каждый второй программист и маркетолог выполняют тестовые задания выборочно (54 и 52% соответственно). Лишь 19% разработчиков и 30% менеджеров по маркетингу всегда откликаются на вакансии, предполагающие вступительные испытания. 27% программистов никогда не откликаются на вакансии с тестами (+7 п.п. за четыре года).

Среди PR-менеджеров всегда на профессиональное тестирование соглашаются 31%, 45% — лишь иногда. Если сравнивать с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2021 г., пиарщики стали относиться к тестам менее терпимо. Каждый четвертый никогда не рассматривает вакансии с дополнительными заданиями (24%): «В портфолио ссылки на успешные кейсы, веду свой Telegram-канал. Какие еще тестирования?!»

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 17 февраля – 6 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1400 респондентов — по 200 представителей каждой профессиональной группы.