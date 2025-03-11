«Яндекс Фабрика» начала выпускать детскую одежду под брендом Junion

«Яндекс Фабрика», производственное подразделение «Яндекса», запустила первую детскую коллекцию одежды под брендом Junion. Она предназначена для детей от 18 месяцев до 7 лет. В ассортименте представлены футболки, свитшоты, брюки, куртки и другие предметы гардероба в среднем ценовом сегменте и ниже — от 699 до 4999 руб. Коллекция уже доступна на «Яндекс Маркете», в будущем «Фабрика» откроет продажи на других площадках.

«Яндекс Фабрика» тщательно подошла к выбору материалов и крою, чтобы вещи прослужили долго и были комфортными для ребенка в разных ситуациях: как во время спокойного отдыха, так и для активных игр. Для этого команда «Фабрики» консультировалась с родителями, а дети участвовали в примерках и делились своими впечатлениями.

Например, в линейке есть футболки из хлопка с водонепроницаемой обработкой, свитшоты и брюки из утепленного плотного хлопка, а также верхняя одежда из софтшелла — легкого и дышащего материала. Все ткани тестируются на усадку и устойчивость цвета. Готовые изделия проходят сертификацию — для этого их отправляют в лаборатории, которые подтверждают соответствие стандартам производства детской одежды.

Запуск новой линейки продолжает стратегию «Фабрики» по развитию fashion-категории — осенью 2024 г. компания уже представила бренд мужской и женской одежды Muted. При этом детский сегмент наравне с взрослым показывает быстрый рост: по данным «Яндекс Маркета», продажи в этой категории на маркетплейсе за 2024 г. выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Команда «Фабрики» уже работает над следующей капсульной коллекцией школьной формы, а также одежды для малышей от 3 до 18 месяцев.