Академия Softline запускает корпоративную программу по безопасности систем машинного обучения

Академия Softline (ГК Softline) объявляет о запуске образовательной программы «Основы MLSecOps. Обеспечение безопасности систем машинного обучения». Это первая в России корпоративная программа обучения, направленная на подготовку специалистов в области защиты моделей машинного обучения и этичного использования искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В условиях стремительного роста внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы особую актуальность приобретает вопрос их безопасного использования. Модели машинного обучения, как ключевые элементы современных информационных систем, могут быть подвержены целенаправленным атакам и несанкционированному доступу. Это подтверждается зафиксированными случаями компрометации крупных нейросетевых моделей ведущих международных разработчиков. За последние два года количество вакансий в сфере MLSecOps на российском рынке выросло в шесть раз, что подтверждает острую потребность в специалистах данного профиля.

Компетенции в области MLSecOps особенно важны для компаний, внедряющих технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Сегодня бизнес использует ИИ-системы для широкого спектра задач: от прогнозирования и сегментации до систем компьютерного зрения. При этом точность и надежность работы этих алгоритмов напрямую влияет как на экономическую эффективность внедренных решений, так и на качество предоставляемых услуг и репутацию компании.

Новая образовательная программа Академии Softline разработана с учетом актуальных вызовов в сфере информационной безопасности ИИ-систем. В ходе обучения участники курса освоят ключевые компетенции по выявлению и предотвращению рисков утечки данных в системах машинного обучения. Они научатся защищать ИИ-модели от несанкционированного доступа и манипуляций. Важной составляющей обучения станет освоение принципов безопасной разработки на этапе проектирования ИИ-систем. Особое внимание будет уделено обеспечению этичного использования технологий искусственного интеллекта, предотвращению утечек конфиденциальной информации и обеспечению корректности работы моделей машинного обучения.

«Запуск программы «Основы MLSecOps» — это не просто новый образовательный продукт, а стратегический шаг, демонстрирующий нашу приверженность инновациям и глубокое понимание потребностей современного ИТ-рынка. Мы формируем будущее индустрии через подготовку квалифицированных ИТ-специалистов в самых передовых направлениях цифровой трансформации. Наша цель - создать новое поколение экспертов, способных обеспечить безопасное внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в российских компаниях», — сказал Игорь Морозов, руководитель Академии Softline.

Программа проводится признанными экспертами в области MLSecOps, имеющими практический опыт в сфере машинного обучения и информационной безопасности. Учитывая динамичное развитие технологий искусственного интеллекта, программа предусматривает регулярное обновление содержания для соответствия актуальным требованиям рынка.