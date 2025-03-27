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Обучение аналитиков 1С:ERP

ERP системы являются одними из ключевых для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных предприятиях. С началом эпохи активного импортозамещения эти системы приходится заменять на отечественные в первую очередь. Ни для кого не секрет, что «1С:ERP Управление предприятием» - лидер отечественного рынка ERP систем, как минимум по количеству автоматизированных рабочих мест.

Большинство предприятий, внедряющих 1С:ERP, сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных кадров: консультантов, аналитиков, разработчиков. Причем, если разработчику не так важно глубокое знание функционала системы, а консультанту достаточно знания каких-то отдельных областей учёта, то с аналитиком 1С:ERP всё гораздо сложнее. Давайте разберемся, какими компетенциями он должен обладать.

Ключевые компетенции по продукту:

•Базовое знание функционала всех подсистем 1С:ERP (эта компетенция по объему может быть сопоставима со всеми остальными вместе взятыми)

Ключевые компетенции как аналитика:

•Знание технологий экспресс-обследования

•Обладание навыками проведения интервью

•Умение формализовать требования и составлять ТЗ

•Знания нотаций описания бизнес-процессов и ИТ архитектур

•Понимание основ бизнес-анализа

•Умение анализировать и оптимизировать бизнес-процессы

•Понимание методов оценки задач

•Знание технологий внедрения ПО

•Знакомство м PMBOK, BABOK, стандартами

•Умение оценивать результат от внедрения

Собственно, вот такой набор компетенций можно требовать от потенциальных кандидатов. Понятно, что стоить такой кандидат будет немало. На работных сайтах специалист уровня middle стоит 150 000 – 200 000 рублей. Ну а если он с достаточно большим опытом в ERP, то цена сильно возрастает: обычно это уже уровень senior, и месячная зарплата может достигать 300 000 – 500 000 рублей, что даже для крупных компаний подчас становится серьезным вызовом.

Как оптимальный вариант, многие компании берут специалистов начального уровня и обучают их нужным знаниям и навыкам. При этом в качестве кандидатов можно брать как студентов, так и людей в возрасте со смежным опытом. Отлично подходят экономисты, финансисты, и, конечно, бухгалтеры. Какой опыт наиболее подходит – зависит от ваших приоритетных задач.

Остается вопрос – как и где учить.

Чтобы обучить в рамках компании, «по серьезному» нужны следующие составляющие:

•Профессиональная обучения

•Опытный наставник

•Квалифицированный преподаватель

•Выстроенная система оценки профессионализма

•Умение составлять и контролировать индивидуальные планы развития (ИПР)

•Удобная система управления обучением (LMS)

Все эти компоненты требует денежных и временных затрат. При этом не факт, что всё будет идеально в процессе обучения.

Как оптимальный вариант можно порекомендовать обучение на готовых онлайн-курсах. При их выборе необходимо обращать внимание на состав преподавателей, программу, глубину погружения, удобство формата, возможность получения дипломов и сертификатов. Обязательно нужно обращать внимание на отзывы как об онлайн-школе, так и о конкретных курсах.

Конкретно для обучения аналитиков 1С:ERP можем рекомендовать CORS Academy.

Есть два курса (можно купить в пакете со скидкой 30%):

1.Курс аналитика 1С. 50 преподавателей – практиков, 256 часов плотного обучения в течение 12 недель, превосходные отзывы, удобный формат обучения, диплом и сертификат от на выходе: курс заслуживает однозначного доверия.

2.Курс «1С:ERP с нуля до профессионала». Это единственный по-настоящему комплексный курс по 1С:ERP, охватывающий почти все подсистемы. 250 часов6 13 недель активного обучения. Параллельно с обучением слушателей планномерно готовят к сдаче экзамена 1С:Профессионал. А среди авторов – Татьяна Агафонова, которая ранее руководила «Университетом ERP» в самой фирме 1С.

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Смело обращайтесь в CORS Academy. А если остались сомнения – найдите телеграм-канал «Автоматизация бизнес-процессов», в котором можно пообщаться и с учениками, и с преподавателями совершенно открыто.

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