CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Доля россиян, заинтересованных в новой работе, выросла на треть

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, подвели итоги I квартала 2025 г. в кадровой сфере. Рынок труда демонстрирует первые признаки нормализации: общий уровень конкуренции за рабочие места составил 5,3 активных резюме на одну вакансию, что является здоровым соотношением между работодателями и соискателями. Однако ситуация весьма неоднородна и отличается в зависимости от сферы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным hh.ru, количество активных резюме в I квартале 2025 г. на 34% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметно интерес к поиску работы вырос среди представителей профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (+83%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+57%), «Рабочий персонал» (+54%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+43%), а также «Домашний, обслуживающий персонал» и «Безопасность» (по +41%).

В то же время потребность компаний в новых сотрудниках стала ниже: количество активных вакансий уменьшилось на 13%. Это привело к формальному ослаблению дефицита кадров: если год назад на одну вакансию приходилось в среднем 3,4 активных резюме, то сегодня – уже 5,3.

«Мы не случайно говорим именно о формальном ослаблении дефицита кадров, ведь фактически людей на рынке труда не становится больше. Однако активность тех, кто есть, растет, люди интересуются вакансиями и готовы к переходу на более интересные и денежные позиции. Для работодателей это - своего рода окно возможностей, именно сейчас инвестиции в подбор персонала могут оказаться особенно успешными и позволят по-настоящему усилить команду», - сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Несмотря на охлаждение спроса на персонал, уровень предлагаемых зарплат год к году ощутимо вырос – с 62,8 тыс. руб. в I квартале 2024 г. до 74,0 тыс. руб. в 2025 г.

В ряде профессиональных сфер сохраняется выраженная нехватка соискателей. Так, в сфере «Розничная торговля» на одну вакансию приходится 1,7 резюме (при норме не менее 4,0), в сфере «Медицина, фармацевтика» - 2,5, в сфере «Производство, сервисное обслуживание» - 3,7.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай нанес мощный удар по производству электроники во всем мире. Ограничен экспорт редкоземельных металлов

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес

Чипмейкер №1 в России ищет специалиста по китайскому языку

Власти убеждают россиян отказаться от услуг иностранных хостинг-провайдеров: Они могут в любой момент разорвать сотрудничество

Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153