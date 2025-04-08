Первый уровень: микроконтроллер «Микрона» «MIK32 Амур» (модификация К1948ВК015) в Реестре Минпромторга России

АО «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва») сообщает, что Министерство промышленности и торговли России подтвердило соответствие микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК015) требованиям, предъявляемым к радиоэлектронной продукции первого уровня. «MIK32 Амур» в модификации К1948ВК015, корпус QFN («Микросхема интегральная К1948ВК015 (MIK32 Amur) внесен в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719) и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878). Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

«MIK32 Амур» —первый отечественный 32-разрядный микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V. Весь цикл разработки и производства локализован в России при поддержке Минпромторга РФ предприятиями группы «Элемент» во взаимодействии с производителями электронной техники. Предназначен для устройств промышленной автоматизации и других промышленных и потребительских решений.

Модификация «Амура» К1948ВК015 полностью производится и корпусируется непосредственно «Микроном». Корпус QFN64 – один из 12 типов корпусов, освоенных на новом сборочном производстве, открытом на Микроне при поддержке Минпромторга в 2024 году. Ранее в Реестр была внесена модификация микроконтроллера К1948ВК018 в корпусе LGA.

Отладочные платы на базе микроконтроллера «MIK32 Амур» и комплект из трех микроконтроллеров «MIK32 Амур» доступны всем заинтересованным разработчикам и радиолюбителям в розничной продаже на маркетплейсе Ozon.

Для инженеров-разработчиков и всех заинтересованных в применении микроконтроллера «MIK32 Амур» в своих устройствах проводятся технические тренинги, которые включают практику работы с отладочными платами, функциональными возможностями и средой программирования. Получить информацию о следующем семинаре и пригласить в свой город

Реестр отечественных производителей Минпромторга России – один из инструментов государственной поддержки импортозамещения и отечественных производителей, направленной на решение задачи снижения зависимости от иностранной компонентной базы и усиление технологического суверенитета.