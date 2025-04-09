ГК Softline объявляет о смене позиционирования и формировании технологических кластеров

ГК Softline объявляет о смене позиционирования. Группа компаний трансформировалась из поставщика решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности в инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации. Изменение позиционирования и структуры управления ГК Softline призваны повысить ее привлекательность для акционеров и инвесторов, а также для высокотехнологичных компаний, которые выступают целью M&A-сделок. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сегодня ГК Softline — это инвестиционно-технологический холдинг с более чем 30-летним опытом и региональным присутствием в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ. За последние три года в периметр ГК вошло более 15 новых компаний, продуктовый портфель расширился за счет решений в области искусственного интеллекта, лазерных технологий, облачных вычислений и информационной безопасности. Количество сотрудников выросло с 5 до 11 тыс. человек, более половины из которых — инженеры и разработчики. Компания стала одной из самых быстрорастущих в ИТ-отрасли со среднегодовым темпами роста по обороту более 30% (за период 2022-2024 гг.).

Такое развитие потребовало изменения позиционирования группы и ее структуры управления. В настоящее время ГК Softline формирует несколько кластеров, куда будут включены как текущие компании группы, так и вновь приобретаемые в результате M&A сделок, по следующим направлениям: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области ИБ; реализация комплексных ИТ-проектов.

Таким образом, ГК Softline становится платформой для консолидации высокотехнологичных компаний и формирования новых кластеров.

Внутри ГК будут сохранены единые стандарты отчетности, кадровой политики и отношений с инвесторами. При этом благодаря конфедеративному принципу управления каждый кластер получит среду для роста бизнеса и поддержку для развития экспертизы.

«Сегодня мы открываем новую главу в истории ГК Softline. Трансформация в инвестиционно-технологический холдинг — это естественный этап эволюции компании, необходимый для поддержания высоких темпов роста и усиления наших позиций на глобальных рынках. Новая структура позволит нам эффективнее развивать передовые технологии, привлекать таланты и создавать уникальные решения для наших клиентов. Для инвесторов это означает более четкую стратегию развития, повышенную прозрачность и новые возможности для роста капитализации. Мы уверены, что выбранный путь и новая структура управления ГК Softline обеспечат устойчивое развитие компании и успешное достижение всех поставленных целей», – отметил Владимир Лавров, CEO ГК Softline.