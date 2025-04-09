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Игорь Егоркин назначен генеральным директором платформы «Токеон»

Генеральным директором платформы «Токеон» назначен Игорь Егоркин. Он более 10 лет работает на финансовом рынке, в том числе руководил управлением по работе с частным капиталом в «БКС мир инвестиций», возглавлял дирекцию развития партнерского бизнеса в «Сбербанк страхование жизни». Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

В 2023-2025 гг. Игорь Егоркин занимал должность директора по развитию бизнеса на платформе цифровых активов «Атомайз», где выстроил партнерское взаимодействие с крупными финансовыми компаниями, что позволило организовать самые крупные и маржинальные сделки с ЦФА на российском рынке, и реализовал новые каналы дистрибуции цифровых активов.

Кадровый состав «Токеона» также усилили Ахмед Ахов, который занял должность управляющего директора, и Анна Щеваева на позиции коммерческого директора. Среди задач новой команды менеджмента – масштабирование бизнеса ЦФА в рамках группы ПСБ, дальнейшее расширение клиентской базы, в том числе – за счет работы с эмитентами из крупного корпоративного бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства, развитие продуктового предложения и процессных решений на платформе, позволяющих реализовывать нестандартные бизнес-задачи эмитентов.

«Накопленная экспертиза позволит расширить инструментарий «Токеона», широко использовать различные структуры выпусков, формировать и масштабировать новые практики и тем самым развивать бизнес-составляющую платформы. В наших планах – активное привлечение на площадку крупных компаний. Уже сейчас, в рамках текущих мощностей мы готовы анализировать их запросы на финансирование с использованием ЦФА и предлагать удобные эффективные решения. Также «Токеон» продолжит работу с субъектами малого и среднего бизнеса. При этом на площадке появятся дополнительные системы оценки рисков для обеспечения защиты прав инвесторов», – отметил Игорь Егоркин.

Прежний руководитель платформы Максим Хрусталев принял решение покинуть компанию, чтобы сосредоточиться на развитии собственного проекта. Он возглавлял «Токеон» с момента основания платформы и внес значительный вклад в развитие российского рынка цифровых активов.

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