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«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для сотрудников складов выросли на 20% за год

Логистическая отрасль продолжает активно привлекать персонал для поддержки растущего сегмента e-commerce. Согласно данным «Авито Работы», в I квартале 2025 г. работодатели существенно увеличили зарплатные предложения для сотрудников складов — в среднем на 20% по сравнению с 2024 г., и активно наращивают штат. Количество вакансий для отдельных специалистов с 2024 г. выросло в несколько раз. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди складских специалистов абсолютным лидером по темпам роста вакансий стала профессия стикеровщика — спрос на них в I квартале 2025 г. вырос в 3,5 раза (+251%) за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 80,07 тыс. руб/мес. На втором месте по востребованности оказались приемщики товаров (+152% вакансий) со средними зарплатными предложениями в 66,1 тыс. руб/мес для новых сотрудников. Существенно вырос спрос и на фасовщиков (+74%), которым работодатели готовы предложить в среднем 57, 62 тыс. руб/мес.

Рост спроса на складской персонал связан со стремительным развитием онлайн-торговли, что приводит к масштабному расширению складских сетей и распределительных центров. Компании активно наращивают логистические мощности для обработки растущего потока заказов.

«Рост спроса на специалистов складской логистики — это естественная реакция на бурное развитие e-commerce. Компании вынуждены увеличивать масштабы своей деятельности, что, в свою очередь, требует привлечения высококвалифицированных сотрудников. Сегодня работодатели осознают важность не только количественного, но и качественного роста — нужно не просто заполнять вакансии, но и обеспечивать конкурентоспособные условия для специалистов, чтобы удержать их в условиях кадрового дефицита», — сказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

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