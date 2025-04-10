НИИМЭ и ДВГУПС подписали соглашение о сотрудничестве

НИИ молекулярной электроники (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) подписали договор о совместной подготовке высококвалифицированных специалистов для электронной промышленности. Стороны объединяют кадровый и научный потенциал для реализации программ целевой подготовки инженеров в области создания сверхчистой химии, необходимой для производства микроэлектронных компонентов.

НИИМЭ и ДВГУПС направят усилия на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по перспективным направлениям, включая организацию совместных мероприятий, стажировку и практику студентов, а также возможности трудоустройства выпускников в целях развития научно-исследовательской деятельности и создания условий для дальнейшего опережающего развития страны.

«Наши компетенции позволяют ставить перед собой стратегические задачи высокого уровня. Студенты получат все необходимые знания и навыки при участии экспертов ведущего в стране НИИ – это открывает для них новые горизонты. Нам важно, чтобы ребята, которые получают инженерную профессию, чувствовали себя уверенно и понимали, что они имеют самые широкие возможности для построения своей карьеры», – отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.

«Сегодня НИИМЭ уже сотрудничает с 27 вузами из 11 регионов России по целевой подготовке специалистов для ключевых направлений отрасли. Взаимодействие предприятия с ведущими учебными заведениями страны помогает внедрить практикоориентированный подход в обучении, способствующий подготовке молодых кадров с актуальными для рабочего процесса знаниями и навыками», – сказала директор по развитию профессионального образования НИИМЭ Наталья Садкова.

Работа во взаимодействии с учебными заведениями страны по развитию кадрового потенциала микроэлектронной индустрии и активное вовлечение молодежи в будущую профессию – одна из важных стратегических задач, реализуемых НИИМЭ. Институт ведет базовые кафедры микро- и наноэлектроники, ежегодно участвует в профориентационных мероприятиях, принимает студентов на практику и учебную стажировку. В 2024 г. НИИМЭ провел более 120 карьерных мероприятий и проектных работ со школьниками и студентами.