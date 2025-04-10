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Учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» открылась в СибГУТИ в Новосибирске

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики открылась учебно-исследовательская лаборатория по продуктам компании «Базальт СПО». Это вторая лаборатория вендора в Сибирском федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на церемонии открытия отметил, что госслужащие уже привыкли работать с российскими программными продуктами, включая операционные системы. Вслед за органами власти и госкорпорациями коммерческие компании также переходят на отечественное программное обеспечение, в том числе из соображений информационной безопасности. Он поблагодарил партнеров за вклад в достижение целей по технологическому лидерству и добавил, что активный переход на российские программные продукты невозможен без подготовки кадров.

«Специальности, где обучают пользоваться российскими операционными системами, очень популярны у абитуриентов, потому что они востребованы на рынке труда. Работодатели предлагают ребятам уже с третьего-четвертого курса трудоустройство на неполный рабочий день с достойной заработной платой», – сказал ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

Обучение в новой лаборатории позволит студентам приобрести востребованные компетенции в области создания и администрирования комплексных ИТ-инфраструктур на базе отечественных решений. Особое внимание будет уделено развитию навыков сетевого и системного администрирования российских операционных систем. Студенты также получат возможность участвовать в научных и прикладных исследованиях в области свободного программного обеспечения, в том числе с участием ИТ-компаний партнеров «Базальт СПО».

Преподавательский состав лаборатории прошел сертификацию в компании и имеет квалификацию для обучения работе с ОС «Альт». В день открытия специалисты «Базальт СПО» провели для студентов вводную лекцию о разработке свободного ПО.

«В Новосибирской области операционные системы семейства "Альт" внедрены во многие школы и вузы, в администрацию и министерства, ими пользуются коммерческие компании. Лаборатория поможет готовить кадры как для бизнеса, так и для государственной службы. Наши программы ориентированы на практику и постоянно актуализируются, а значит после обучения молодые специалисты будут сразу готовы приступить к работе», — сказала Оксана Нешко, ведущий специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

Ранее «Базальт СПО», СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области заключили соглашения о сотрудничестве. Открытие лаборатории — один из шагов по реализации этих соглашений.

Проект «Альт Академия» объединяет более 10 учебных лабораторий в ведущих вузах страны, первая из которых была открыта в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

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