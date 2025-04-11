«Авито Услуги»: что россияне берут с собой при переезде?

Согласно опросу «Авито Услуг», в котором приняли участие 10 тыс. респондентов, почти две трети россиян (64%) задумываются о том, чтобы сменить место жительства. Среди них 40% хотят жить ближе к морю, 37% хотят переехать в другой город, 29% задумываются о переезде в пригород или сельскую местность, а 16% — стремятся перебраться в столицу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Жизнь у моря — мечта, которая становится реальностью

Девушки чаще мужчин хотят переехать к морю (43% и 37% ответов соответственно). Также к морю больше остальных хотят переехать жители городов с населением 250-500 млн человек (40%). Среди жителей двух столиц доля желающих переехать к морю одинаковая: примерно по 40% в Москве и Санкт-Петербурге. Петербуржцы же чаще москвичей задумываются о загородной жизни (32% и 29% соответственно).

Более трети россиян готовы переехать ради карьеры

Большинство респондентов (52%) выбирают переезд как способ сменить обстановку. Более комфортный климат – вторая причина для изменения места жительства. Такой вариант выбрали 49% опрошенных. Лучшие условия для работы и карьеры выбирают 37% россиян. Для 16% респондентов переезд – это способ получить больше возможностей для образования. С возрастом россияне чаще думают о комфортном климате для жизни. В возрастной группе 45-65+ этот вариант ответа превалирует над желанием сменить обстановку.

Не просто вещи: что россияне берут с собой при смене города

Зумеры (18–24 года) реже других берут с собой на новое место жительства посуду и кухонную утварь — всего 44% перевозят эти вещи. В то же время они чаще остальных перевозят мебель — 39%. Представители старшего поколения (65+ лет) больше других ценят уют и традиции, поэтому 18% из них обязательно забирают с собой ковры. Спортивные тренажеры при переезде чаще остальных перевозят молодые люди: по 16% среди возрастных групп 18–24 и 25–34 лет.

Некоторые вещи настолько ценны для своих владельцев, что они обязательно берут их с собой при переезде. Так, 42% респондентов перевозят живые растения, превращая новое жилье в уютный зеленый уголок. Музыкальные инструменты требуют деликатной транспортировки — их берут с собой 18% опрошенных. Не менее важным грузом становится автомобиль — 14% участников опроса организуют его перевозку при смене места жительства. Любители классики и истории (10%) перевозят антикварную мебель, а 6% — коллекции редких камней.

Россияне готовы потратить на перевозку вещей порядка восьми тыс. руб.

Около трети россиян (35%) готовы потратить на услугу перевозки вещей при переезде более 10 тыс. руб., тогда как 37% рассчитывают на сумму от пяти тыс. до 10 тыс. руб. Еще 28% опрошенных предпочитают уложиться в бюджет до пяти тыс. руб. В среднем россияне готовы выделить на перевозку вещей восемь тыс. руб. При этом представители молодежи (18–24 года) тратят на эту услугу меньше всего — в среднем 6,8 тыс. руб., в то время как люди старшего поколения (65+ лет), напротив, готовы заплатить больше — 9,5 тыс. руб.