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Удовлетворенность зарплатой быстрее растет у рабочих, но довольнее всех по-прежнему программисты

За два года квалифицированные рабочие стали чаще говорить, что довольны зарплатой, в то время как бухгалтеры и юристы — реже. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой — 40%. Их доходы продолжают расти быстрее инфляции: за год медианные зарплаты в ИТ-сфере в номинальном выражении увеличились в среднем на 14,6%.

Каждый третий инженер-проектировщик (34%) сообщил об удовлетворенности своим доходом: у ИТР в строительной отрасли рост зарплат составил в среднем 16,2% за год.

На третьем месте — представители среднего и высшего менеджмента (3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов довольны своими доходами).

В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, также вошли медицинские работники (29%) и квалифицированные рабочие (27%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе (только 8%). Удовлетворен своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.

По сравнению с 2023 г. число довольных зарплатой больше всего увеличилось среди квалифицированных рабочих (+8 процентных пунктов). А вот бухгалтеры и юристы, напротив, стали реже говорить об удовлетворенности доходами (минус 7 и 6 п.п. соответственно).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 474

Время проведения: 14 марта – 8 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 2500 респондентов — по 100 представителей 25 профессиональных групп.

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