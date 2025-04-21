«Информзащита» отмечена наградами за вклад в кибербезопасность Москвы

Ключевые сотрудники компании «Информзащита» были удостоены высоких наград от мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы за значительный вклад в развитие информационных технологий и многолетний добросовестный труд в области кибербезопасности.

Почетные грамоты Правительства Москвы получили генеральный директор «Информзащиты» Михаил Визгин, первый заместитель управляющего Олег Бодунов и коммерческий директор Виталий Сорокин. Благодарности мэра были объявлены финансовому директору Марине Зикеевой, техническому директору Вячеславу Максимову, директору проектного офиса Ивану Тямакову и директору департамента по работе со стратегическими направлениями Михаилу Фаянцеву.

«Информзащита» — один из родоначальников российского кибербеза, и в этом году компания отмечает 30-летие. За три десятилетия команда реализовала тысячи уникальных проектов, многие из которых не имеют аналогов как в России, так и за рубежом. Значительная часть из них была реализована в Москве, включая проекты для органов власти и коммерческих компаний.

«Мы гордимся тем, что получили высокую оценку от мэра и Правительства Москвы. «Информзащита» продолжит вносить вклад в развитие инфраструктуры города и защиту ее от киберугроз», — отметил Михаил Визгин.

Только за последний год «Информзащита» успешно реализовала более 400 проектов, в том числе и для Москвы, обеспечив защиту для более чем 10 миллионов пользователей в столице. В 2024 году работа над безопасностью системы ГАС «Выборы» позволила более чем 5 миллионам жителей города проголосовать без риска срыва электорального процесса из-за хакерских атак. Кроме того, «Информзащита» усилила кибербезопасность ЕМИАС Москвы, которой ежедневно пользуются миллионы москвичей для записи к врачам. Эксперты компании также ведут работы по информационной безопасности в Центре обеспечения казначейства России (ЦОКР), направленные на защиту данных и электронного бюджета страны. Подобные проекты подчеркивают большую роль компании в защите критически важной информации и защищенного использования электронной инфраструктуры столицы.

Сегодня коллектив «Информзащиты» насчитывает почти 600 высококлассных специалистов, и компания ежегодно реализует более 400 проектов для ведущих российских компаний и ключевых органов власти, среди которых ОАО «РЖД», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» и другие.