Студенты университетов научатся создавать умные устройства и роботов в новых магистратурах с «Яндексом»

Летом 2025 г. в НИУ ВШЭ, МФТИ и «Сколтехе» стартует набор на магистерские программы, разработанные экспертами из «Яндекс Образования» и сервисов компании. Преподавать будут исследователи из университетов совместно с разработчиками устройств умного дома и складских роботов «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Магистратура «Искусственный интеллект в робототехнике» (AI Robotics) открывается в «Сколтехе». На программе будем готовить инженеров-робототехников, которые создают интеллектуальные системы на стыке софта и железа. Она рассчитана на выпускников технических направлений и разработчиков, которые хотят углубиться в робототехнику, ИИ и промышленную автоматизацию. Студенты будут разрабатывать сервисных и складских роботов, решая нестандартные задачи — например, как научить робота ориентироваться в больших динамических пространствах, работать над навигацией в сложной и изменяющейся среде, искать предметы разной формы.

Выпускники также смогут стать востребованными инженерами по интеллектуальной робототехнике и автоматизации процессов, руководителями R&D-проектов, которые умеют управлять разработкой новых продуктов: от исследования до промышленного внедрения, координируя команды инженеров и аналитиков. Обучение здесь проходит полностью на английском языке.

Программа «Аппаратная разработка умных устройств» запускается на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ в рамках магистратуры «Современные компьютерные науки» и в Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ. Здесь будут разрабатывать электронику и ее «начинку». Например, создавать прототипы устройств, которые потом смогут попасть в серийное производство, а практиковаться на технологиях «Яндекса» — умных колонках и «ТВ Станциях». Выпускники станут инженерами и конструкторами умных электронных устройств, ML-специалистами по работе со звуком и речью.

Запуск магистерских программ — часть программы «Яндекса» по развитию образования, в рамках которой общее количество вузов-партнеров «Яндекса» достигнет 39, а число совместных программ с университетами из 17 регионов превысит 70. Учиться на них смогут более 15 тыс. студентов, что на 50% больше, чем годом ранее. В 2025 г. «Яндекс» инвестирует более 5 млрд руб. в школьное и высшее образование и разработку решений.