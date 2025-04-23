CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

74% работодателей разрешают сотрудникам подрабатывать

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, как компании относятся к подработкам сотрудников. Результаты показывают: большинство работодателей не возражают против дополнительного заработка, если он не мешает основной работе. В исследовании приняли участие 1110 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Сотрудники 73% опрошенных компаний так или иначе подрабатывают. Из них 11% делают это постоянно, а ещё 62% — время от времени. При этом 74% работодателей официально разрешают сотрудникам брать подработку. 23% работодателей активно поддерживают подработки, 64% относятся к ним нейтрально, и только 13% — отрицательно.

Однако большинство работодателей (77%) запрещают сотрудникам подрабатывать в рабочее время (даже если основные задачи уже выполнены).

Вопрос подработки в выходные вызывает меньше споров. 32% работодателей считают ее допустимой, если сотрудник успевает отдохнуть. 53% ответили, что им все равно. И только 15% против этого и уверены, что подработки по выходным приводят к выгоранию.

При этом все больше компаний создают условия для подработки внутри самой организации. В 2023 г. такую возможность давали 54% работодателей, сейчас — уже 62%. Это может быть участие в дополнительных проектах, временная помощь другим отделам или разовые задачи. Такой подход помогает сотрудникам зарабатывать больше, а компаниям — гибко закрывать внутренние задачи.

«Результаты исследования показывают: подработка не является запретной темой для бизнеса. Большинство компаний готовы идти навстречу сотрудникам, если это не влияет на результат. Такой подход укрепляет доверие между работодателем и командой — ведь возможность дополнительного заработка часто означает желание развиваться и быть полезным за пределами стандартных задач. Важно, что все больше компаний предлагают внутренние форматы подработки — это говорит о зрелости процессов и внимании к потребностям людей. В таких условиях сотрудник может заработать больше, не выходя за рамки корпоративной культуры. Главное — соблюдать баланс: не перегружать команду, сохранять фокус на ключевых задачах и вовремя выявлять признаки усталости», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81%

Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру

Microsoft закручивает гайки персоналу. Тем, кто мало напрягался, укажут на дверь и надолго закроют дорогу назад

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153