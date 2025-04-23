«Микрон» и САТЕЛ объявили о подписании форвардного контракта

23 апреля 2025 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий для корпоративных коммуникаций, заключили форвардный договор на поставку электронных компонентов для телекоммуникационных решений сроком до 2028 г. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

По условиям договора «Микрон» будет поставлять электронные компоненты собственного производства для оборудования САТЕЛ по ценам, зафиксированным на дату подписания контракта.

Цель партнерства - усиление импортонезависимости аппаратных решений САТЕЛ, включенных в реестр ТОРП, и дальнейшее развитие отечественной электронной промышленности. Микросхемы производства «Микрона» будут применяться в таких аппаратных решениях как диспетчерский пульт СОДС РТУ — многофункциональное переговорное устройство с возможностями телефонной, громкоговорящей и селекторной связи, а также телефонные аппараты РТУ для корпоративной связи, представленные в широком диапазоне моделей – от базовых вариантов до полноценных видеофонов. Ежегодная потребность в микросхемах оценивается в более 100 тыс. компонентов.

«Отечественные телекоммуникационные решения компании САТЕЛ широко востребованы при построении цифровой экосистемы промышленных предприятий, и мы рады подключиться к развитию нового поколения отечественных устройств для корпоративной связи. Вместе мы создаем санкционно устойчивые отечественные технологии и решения, которые обеспечивают реальное импортозамещение для успешного технического развития отрасли связи – одной из важнейших в инфраструктуре современного цифрового мира», — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

Применение отечественных компонентов «Микрона» в аппаратных решениях компании САТЕЛ создаст импульс для развития цифровых коммуникаций в контексте политики по импортозамещению и укреплению суверенитета России. В Реестр российской промышленной продукции включены 40 серийных изделий «Микрона», все они применимы в телекоммуникационной отрасли.

«Наше стратегическое партнерство открывает новую главу в развитии корпоративной связи. Микрон, являясь признанным лидером российской микроэлектроники, располагает впечатляющим техническим потенциалом и глубокими компетенциями в сфере производства микроэлектронных компонентов. Интеграция наших аппаратных решений с компонентами производства «Микрона» создаст уникальную платформу возможностей для отечественного бизнеса. Совместные усилия над производством наших решений не только выведет качество корпоративной связи на новый уровень, но и станет значительным шагом в реализации стратегии по достижению технологического суверенитета», — отметил Артур Айнетдинов, президент компании САТЕЛ.