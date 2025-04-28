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Как российский рынок бизнес-образования адаптируется к новым реалиям

«СберУниверситет» и Президентская академия (РАНХиГС) представили новое исследование о состоянии российского рынка бизнес-образования. Эксперты изучили текущие тренды и сделали прогнозы развития до 2030 г. Проект реализован «СберУниверситетом» и Президентской академией в 2024 г. в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Масштаб исследования

В проекте участвовали 30 бизнес-школ, корпоративных университетов и EdTech-компаний. Также были опрошены 78 организаций-работодателей и 476 слушателей программ бизнес-образования.

Что происходит на рынке сейчас

Половина образовательных организаций отмечает, что за последние три года существенно изменились направления обучения. Это связано с новыми требованиями к навыкам и переменами во внешней среде. В качестве востребованных дисциплин упоминались работа с ИИ и данными, лидерство и командная работа, управление изменениями и операционная эффективность.

33% опрошенных организаций заметили изменения в формате обучения: программы стали более практичными; сократилась их продолжительность; обучение стало более персонализированным.

Каждая пятая организация (20%) указала на активное внедрение технологий, включая искусственный интеллект.

Главные вызовы для отрасли

Образовательные организации столкнулись с серьезными трудностями: 23% вынуждены перестраивать работу после ухода международных партнеров; 23% отмечают усиление конкуренции со стороны корпоративных университетов и EdTech-компаний; 17% испытывают нехватку преподавателей нужного профиля.

Что ждет рынок бизнес-образования

Эксперты прогнозируют замедление роста доходов населения, что может снизить интерес к управленческому образованию.

Но есть и позитивные сигналы. Рост промышленного производства и повышение предпринимательской уверенности могут увеличить спрос на программы обучения руководителей.

40% участников опроса назвали драйвером развития рынка технологические инновации: применение искусственного интеллекта; развитие цифровых платформ; работа с большими данными.

Треть респондентов считает, что развитию рынка способствует регулирование в сфере аккредитации и лицензирования.

Прогноз до 2030 г.

В России сохранится дефицит квалифицированных управленческих кадров.

При этом компании будут активнее инвестировать в обучение управленческих команд. 74% работодателей планируют направить руководителей на программы бизнес-образования в ближайшие два-три года.

К 2030 г. доля топ-менеджеров с бизнес-образованием вырастет на 36%.

Оптимистичный взгляд подтверждают и образовательные организации:

92% участников исследования прогнозируют рост спроса в ближайшие два-три года.

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