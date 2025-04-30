«Ростелеком Контакт-центр» возглавил Александр Святец

Генеральным директором компании «Ростелеком Контакт-центр» назначен Александр Святец. Ранее он занимал должность заместителя директора — директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Центр» компании «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком Контакт-центр» обеспечивает техническую поддержку пользователей портала «Госуслуг», крупных государственных ИТ-проектов (Единого государственного экзамена, единого дня голосования и других), а также абонентов «Ростелекома». «Ростелеком Контакт-центр» обслуживает клиентов страховых компаний, банковской сферы и здравоохранения. Более 7000 операторов, работающих на 19 региональных площадках, ежегодно обрабатывают свыше 100 млн обращений. Компания расширяет использование собственных технологий искусственного интеллекта, которые включены в реестр отечественного ПО.

Александр Святец родился в 1981 г. В 2003 г. окончил Московский технический университет связи и информатики. Имеет более чем десятилетний опыт работы в «Ростелекоме». Руководил региональным филиалом компании, затем отвечал за сегмент B2C в Москве и Московской области.

Сергей Шишмарев, ранее возглавлявший «Ростелеком Контакт-центр», переходит на другую должность в «Ростелекоме».