Трудоголизм в России: почти 90% опрошенных совмещают несколько работ

Абсолютное большинство россиян - трудоголики (87%): лишь 13% опрошенных не занимаются подработкой. Остальные либо уже зарабатывают дополнительно, либо планируют начать, выяснили аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк» по итогам опроса. Каждый третий опрошенный подрабатывает время от времени (34%), еще 30% только планируют начать дополнительно зарабатывать, а 18% имеют постоянную вторую работу. Также 5% имели такой опыт, но на данный момент не занимается такой деятельностью. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Толк».

Желание подрабатывать связано не только с финансами: 43% опрошенных рассказали, что для них заработок с фриланса является просто «приятным бонусом». Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь для 8% дополнительный заработок необходим для жизни.

Каждый третий респондент поделился, что подработка приносит дополнительно от пяти до 15 тыс. руб. в месяц (32%). У четверти респондентов (24%) суммы скромнее — до пяти тыс. Для каждого пятого (19%) вторая работа приносит от 15 до 30 тыс. руб., а у 10% доход достигает 30–50 тыс. в месяц. Только 4% зарабатывают более крупные суммы. Еще 11% затруднились с ответом — доход слишком нестабилен.

При этом у 40% опрошенных есть больше одной подработки. У большинства из них (30%) — две: основная и дополнительная. У 8% — три, и многие признаются, что это было непросто, но справляться приходилось. Ещё 2% одновременно занимались четырьмя видами фриланса и работали практически без передышки. Также 8% рассказали, что им сложно посчитать количество подработок, ведь все слилось в одно большое дело.

Самым удобным форматом подработки россияне считают короткие разовые задачи — так ответили 43% респондентов. Еще 16% предпочитают долгосрочные проекты с чётким графиком. Каждый десятый (11%) выбрал продажи, 6% занимаются блогингом, а 5% — обучением. Каждый пятый (19%) пока пробует разные варианты, не выбрав для себя оптимальный формат.

Для 41% респондентов подработка не связана с основной профессией — это совершенно новая сфера. У 29% есть частичное пересечение, а 14% считают подработку скорее хобби. Только у 16% дополнительная работа полностью совпадает с их основной деятельностью.

Удаленный формат помогает совмещать проекты: 35% подрабатывают дистанционно. Каждый пятый (22%) зарабатывает физическим трудом, а 15% — очно, оффлайн. Сервисы видеосвязи также помогают с этой задачей — так ответили 30% россиян.