43% россиян — против принудительных субботников на работе, 25% — за

4 из 10 работников поддерживают инициативу о запрете обязательных субботников, а каждый четвертый полагает, что запрещать их не стоит. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие по 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников.

Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит.

Мужчины чаще женщин — за запрет (54% против 34% соответственно), ранее мы выяснили, что среди россиянок в целом больше лояльных к субботникам. Противостоят принудительному участию в субботниках и работники с доходом до 50 тыс. руб. (54%). Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: «Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные».

Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (49%) против подобной практики, а каждый третий 33% — за.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 11-18 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.