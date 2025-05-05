«Авито Работа»: в обрабатывающей промышленности растет спрос на штамповщиков и других специалистов

Российская обрабатывающая промышленность демонстрирует активный рост, что сопровождается повышенным спросом на квалифицированные кадры. По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, для реализации стратегических задач отрасли требуется привлечь дополнительно 1,9 млнспециалистов. Аналитики «Авито Работы» изучили данные платформы за I квартал 2024/2025 гг. и выявили ключевые направления, где потребность в кадрах растет особенно быстро. Лидерами по числу новых предложений о работе стали металлообработка, производство электрооборудования и пищевая промышленность. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Металлообработка: рекордный рост вакансий и зарплат

Среди профессий, связанных с обработкой металла, наибольший рост спроса зафиксирован на штамповщиков. В I квартале 2025 г. количество вакансий для этих специалистов выросло в 3,7 раза (+274%) за год, а средняя предлагаемая зарплата достигла 74 982 руб. в месяц. Также значительно выросла потребность в пескоструйщиках (+178%), с зарплатными предложениями около 104 567 руб. в месяц и шлифовщиках в 2,7 раза (+165%), которым работодатели готовы платить в среднем 121 100 руб. в месяц.

Со стороны соискателей, в свою очередь, рост числа откликов зафиксирован на вакансии для полировщиков (+81%), штамповщиков (+74%) и термистов (+64%).

Профессии металлообрабатывающей промышленности с наибольшим приростом числа вакансий за год

В производстве электрооборудования ищут обмотчиков

Несмотря на развитие автоматизации, ключевые производственные профессии сохраняют высокую актуальность. Особенно заметен рост спроса на обмотчиков, которые занимаются намоткой и изоляцией проводов, катушек и трансформаторов. Число вакансий для них увеличилось почти втрое (+191%) за год, а средние зарплатные предложения составили 67 647 руб. в месяц. Гальваники, в чьи обязанности входит нанесение защитных покрытий на детали, стали требоваться в 2,2 раза чаще (+124%). В первой четверти 2025 г. соискатели на эту должность могли рассчитывать в среднем на 70 063 руб. в месяц. На 39% за год увеличилась потребность в операторах станков, которым предлагают в среднем около 80 356 руб. в месяц.

Интерес к отрасли растет и у соискателей, пусть и меньшими темпами. В I квартале 2025 г. количество откликов на вакансии обмотчиков увеличилось на 91%, а на позиции аппаратчиков — на 76% по сравнению с предыдущим периодом. Последние особенно важны для обрабатывающей промышленности, так как они управляют сложным технологическим оборудованием.

Профессии в производстве электрооборудования с наибольшим приростом числа вакансий за год

Кадровый голод в мясных цехах

В пищевой промышленности самой востребованной стала профессия мясника — в I квартале 2025 г. работодатели опубликовали в 3,2 раза (+232%) больше вакансий, чем годом ранее, предлагая кандидатам в среднем 79 625 руб. в месяц. Другой популярной профессией в отрасли стала позиция жиловщика мяса, чьи обязанности требуют более узкой специализации — он удаляет сухожилия, хрящи и кости для получения чистого мясного сырья. Жиловщиков мяса стали искать в 2,3 раза (+126%) чаще, а их труд теперь оценивается в среднем в 84 676 руб. в месяц. Больше за год стало предложений для пекарей (+24%), средняя предлагаемая для них зарплата составила 57 026 руб. в месяц.

Что касается соискательского спроса, особенно активно по сравнению с I кварталом 2024 г. кандидаты стали откликаться на вакансии заготовщиков мяса (+68%) и фасовщиков (+31%).