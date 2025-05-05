«Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов

«Т-Банк» включил физику — в дополнение к математике и информатике — в число своих образовательных направлений по работе с талантливыми школьниками и студентами в России. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Запуск образовательных проектов по физике происходит в рамках стратегии компании по популяризации точных наук среди жителей России и развитию образования в STEM-направлении (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Аналогичный подход разностороннего развития учащихся используется в Центральном университете и практиках «Т-Образования».

В числе ближайших инициатив: регата по физике для учеников 8-х классов; запуск кружков по подготовке школьников к олимпиадам по физике; летние STEM-сборы для школьников по физике и математике; проведение бесплатных регулярных интенсивов по математике, физике и информатике для учеников с 7 по 10 классы для углубленной подготовки к экзаменам и олимпиадам; расширение функционала тренажера «Число Т», добавление задач по физике, доступных с 1 мая 2025 г.

Физика в тренажере «Число Т»

В тренажере «Т-Банка» «Число Т» все желающие могут улучшить свои знания по физике, подготовиться к ЕГЭ, вспомнить школьную программу, потренировать мышление или помочь своему ребенку с этим предметом.

В разделах для подготовки к ЕГЭ пользователям доступны темы, которые встречаются на экзаменах. Материалы заданий онлайн-тренажера по точным наукам соответствуют актуальным стандартам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Методологи следят за актуальностью материалов и составляют задачи с учетом обновлений от ФИПИ.

Возможности тренажера: подготовка к ЕГЭ сразу по двум предметам — физике и математике; учитывается уровень знаний ученика, задания подбираются индивидуально для наиболее качественной подготовки; актуальные задачи, которые могут встретиться на экзамене; тренировка навыков в любое удобное время, так как тренажер всегда под рукой в мобильном приложении; разнообразие задач и игровой формат обучения, которые помогают дольше сохранять внимание и интерес.

«Число Т» доступен клиентам «Т-Банка» в мобильном приложении и на сайте. В скором времени обладатели карты «Джуниор», самые маленькие клиенты «Т-Банка», смогут пройти блок «Математика вокруг нас» самостоятельно или вместе с родителями.

Тренажер «Число Т» основан на опыте и актуальных знаниях ведущих экспертов, преподавателей и методистов «Т-Образования» и Центрального университета. Выпускники программ Т-Образования поступают в ведущие вузы России, а лучшие студенты присоединяются к команде «Т-Банка». В тренажере собрано более 5 тыс. полезных и актуальных задач.

Бесплатный тренажер «Число Т» был запущен впервые с заданиями по математике ко Дню математика в декабре 2024 г.

В будущем планируется добавление в «Число Т» других предметов из области точных наук, новых заданий и тем, а также возможность изучения теории в видео-формате. Кроме того, в тренажер будет внедрен ИИ-ассистент — он будет способен помогать в генерации контента, решении заданий, а также более точном подборе задач под уровень пользователя.

Также в планах «Т-Образования» запуск бесплатных кружков по физике для школьников 7-10 классов в гибридном формате. Очный формат предполагает решение задач на базе Центрального университета — российского вуза нового типа, внедряющего STEM-подход (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) в высшее образование, — онлайн-формат будет доступен школьникам по всей России. Доступ к заданиям и их прохождению будет открыт в любое время в течение недели. Задачи будут включать в себя различные форматы — от быстрых тестов с мгновенной онлайн-проверкой до проведения самостоятельных опытов — такой подход направлен на всестороннее развитие школьника.

Константин Маркелов, Директор по продукту и технологиям, Вице-президент «Т-Банка»: «Т-Банк очень давно активно занимается развитием и популяризацией науки и образования в стране. Мы вкладываем огромное количество ресурсов, экспертизы и сил в прорывные образовательные и просветительские инициативы. Через наши образовательные программы прошли более 70 тысяч школьников и студентов, у нас есть кафедры в ведущих вузах России, мы даже открыли Центральный университет. “Число Т” - это наш новый флагманский проект, продолжающий этот ряд успешных масштабных инициатив. Мы делаем еще один последовательный шаг к нашей цели — качественно изменить подход к образованию в лучшую сторону. Этим проектом мы планируем вовлечь миллионы детей по всей стране в изучение точных наук: математики, физики, информатики, показать их силу, красоту и возможности в новом увлекательном игровом формате. Знание математики и физики открывает двери лучших вузов, помогает строить карьеру в бизнесе и профессиях, которые участвуют в формировании технологического суверенитета страны».