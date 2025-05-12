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Более 60% россиян откладывают тренировки и все личное из-за работы в офисе

Почти две трети сотрудников в России отказываются от тренировок из-за высокой загрузки на работе — такие данные приводит Level Group по итогам опроса, в котором приняли участие 1400 респондентов со всей страны. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

Согласно опросу, 64% респондентов считают нормальным отказаться от тренировки ради рабочих задач, поскольку считают это более приоритетным, а тренировки могут подождать. Только 10% уверены, что спорт и личное время не должны страдать из-за профессиональной нагрузки. Особенно уязвимы и наиболее часто откладывают тренировки те, кто работает в офисах с фиксированным графиком, — таких среди участников было 42%. Но и гибкие форматы не всегда спасают: даже среди тех, кто работает из дома постоянно. Так, каждый третий «удаленщик» не находит времени на физическую активность. Проблема кроется не в отсутствии воли, а в том, как организована повседневная рутина работников.

Почти половина участников опроса отметила, что хотела бы иметь возможность заниматься спортом прямо в офисе — при наличии фитнес-центра на рабочем месте. Тем не менее, для большинства такая опция пока не является приоритетной.

Жители Москвы — а это почти половина опрошенных — знают, насколько утомительным может быть путь до спортзала после долгого рабочего дня. Особенно если нужно ехать в другой район. В результате даже сильная внутренняя мотивация, а у многих она есть (почти 30% занимаются ради уверенности в себе, 11% — ради самодисциплины), сталкивается с банальной прокрастинацией в пользу каких-то бытовых вопросов.

Идея заменить полис ДМС на абонемент в спортзал находит отклик у многих: почти каждый второй респондент признался, что предпочел бы такую альтернативу.

«Сегодня офис — это не просто место работы, а значительная часть повседневной жизни человека. Именно поэтому мы проектируем пространства, которые поддерживают не только деловую активность, но и здоровье, устойчивость, вовлеченность. Офис с фитнес-инфраструктурой становится сильным аргументом в пользу возвращения в офлайн. Чтобы это стало нормой, важно учитывать реальные потребности людей при формировании среды», — отметила Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

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