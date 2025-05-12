Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявляет о назначении Николая Анохина техническим директором софтверных решений. В новой роли Николай создаст единую систему стандартов разработки для продуктов компании: операционной системы «МСВСфера», FinOps-платформы «Клаудмастер» и системы инвентаризации и учета ИТ-активов «Инферит ИТМен». А также он займется формированием проектного офиса для координации R&D-инициатив «Инферит». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Экосистема «Инферит» объединяет семь стратегических продуктовых направлений: от производства компьютерного оборудования до комплексных решений в области информационной безопасности для бизнеса и защиты государственной тайны. Софтверный портфель компании включает семейство российских операционных систем класса Enterprise Linux «МСВСфера» для рабочих станций и серверов, платформенное решение для управления и оптимизации облачных расходов «Клаудмастер» и программное обеспечение «Инферит ИТМен» для инвентаризации, учета и контроля ИТ‑инфраструктуры. «Инферит» уделяет особое внимание вопросам соответствия требованиям регуляторов. Продукты внесены в Реестр отечественного ПО Минцифры России, а отдельные версии ОС «МСВСфера» имеют сертификацию ФСТЭК, что позволяет использовать операционную систему в ГИСах и на объектах КИИ. Для обеспечения высокого качества и соответствия требованиям безопасности в 2024 г. «Инферит» открыл собственный Центр экспертизы в области безопасной разработки и сертификации, который не только ускоряет вывод сертифицированных продуктов на рынок, но и предлагает услуги другим участникам ИТ-рынка, которым необходима поддержка в разработке безопасного ПО и его сертификации.

Для развития и координации технологической экосистемы «Инферит» пригласил профессионала с обширным опытом в создании технологических продуктов и управлении комплексными проектами. Николай Анохин работает в ИТ-индустрии более 15 лет. Он окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Микроэлектроника». Свою карьеру Николай начал в 2008 г. в компании IPC2U, где занимался управлением интернет-проектами. С 2011 г. он работал в ГК Softline, где прошел путь от менеджера интернет-проектов до руководителя департамента разработки. Под руководством Николая были реализованы ключевые проекты в направлении E-commerce и автоматизации бизнеса, включая развитие интернет-магазина Softline Store, биллинговой платформы BillogicPlatform, продуктов Softline Ecommerce.

В профессиональном сообществе Николай зарекомендовал себя как эксперт в организации эффективных процессов разработки, стратегическом планировании ресурсов и налаживании продуктивного взаимодействия между кросс-функциональными командами. Его подход, ориентированный на результат и инновации, станет важным активом для «Инферит» в достижении стратегических целей. Наряду с унификацией процессов разработки и созданием R&D-офиса, приоритетной задачей Николая будет формирование интегрированной технологической экосистемы, которая позволит «Инферит» усилить позиции на отечественном рынке софтверных решений.

«Для меня большая честь присоединиться к команде "Инферит". Присоединение к компании — это не только карьерный вызов, но и возможность участвовать в решении стратегически важных для страны задач, связанных с формированием цифрового суверенитета России. Моя задача — синхронизировать работу технических команд, чтобы каждый наш проект, каждая строка кода и каждая идея работали на общий успех. Убежден, что вместе мы сможем не только укрепить позиции компании, но и вывести российскую ИТ-индустрию на новый уровень», — сказал Николай Анохин.