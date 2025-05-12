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Россиян, отрицающих ценность образования, за 20 лет стало больше в три раза

3 из 4 россиян считают, что важно получить хорошее образование, причем для большинства — это скорее путь к самореализации, чем гарантия приобретения профессии, которая будет кормить всю жизнь. Скептики пока в меньшинстве, но их число растет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

75% россиян считают, что важно получить хорошее образование, причем 54% видят в нем ключ к самореализации, а 21% — гарантию получения профессии на всю жизнь. За 20 лет отношение к качественному образованию в обществе претерпело изменения: в 2005 г. его важность отмечали 92% граждан — на 17 п.п. больше, чем сегодня.

Сторонники качественного образования приводят веские аргументы: «Образование развивает аналитическое мышление и учит логически рассуждать, помогает приобретать навыки быстрой адаптации»; «Успешная карьера начинается со школы». Россияне подчеркивают: «Образованные люди имеют больше шансов на трудоустройство». Однако 17% граждан относятся к образованию скептически, а еще 8% затруднились с оценкой: «Образование не гарантирует доход, в отличие от опыта»; «Скоро нас всех заменит ИИ». Есть суждения и о несоответствии обучающих программ современным требованиям бизнеса: «Институт дает лишь базовые и неактуальные сведения».

Женщины больше верят в полезность хорошего образования (79% против 71% соответственно). Возраст в данном вопросе также имеет значение: среди россиян старше 45 лет ценность образования признают 81%, тогда как среди тех, кому менее 35 лет, — лишь 69%. При этом старшее поколение чаще, тех, кто моложе, рассматривает образование как гарантию получения профессии на всю жизнь.

В необходимости получения хорошего образования больше уверены респонденты с доходом от 100 тыс. руб. (78% против 70% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц) и обладатели дипломов вузов (82% против 65% среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 386

Время проведения: 26 марта – 28 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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