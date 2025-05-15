20% работодателей готовы уволить сотрудника за подработку у конкурента

«Русская Школа Управления» (РШУ) опросила представителей бизнеса и HR-специалистов, чтобы понять, как они узнают о подработке сотрудников и как к ней относятся. Результаты оказались неоднозначными: с одной стороны — лояльность, с другой — строгие ограничения, особенно когда речь идет о работе на конкурентов. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1110 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Чаще всего руководители узнают о подработке напрямую от сотрудников — об этом заявили 51% респондентов. Почти половина (45%) узнают случайно — через соцсети или от других коллег. И лишь 4% специально проверяют различные документы, чтобы получить такую информацию.

Большинство руководителей спокойно относятся к тому, что сотрудник не афиширует свои подработки — 67% считают, что это личное дело каждого. Однако 33% признались, что подобное поведение подрывает их доверие.

При этом отношение работодателей напрямую зависит от вида подработки. Многим не нравится, когда сотрудник работает в другой компании по той же специальности: 27% считают такую подработку плюсом — это дополнительный опыт; 37% — относятся нейтрально; 36% — негативно, полагая, что это проявление нелояльности.

Но ситуация резко меняется, если подработка касается компаний-конкурентов. В этом случае: 72% респондентов категорически против — считают это конфликтом интересов; 23% допускают такую подработку, если нет пересечений в задачах и проектах; и только 5% готовы закрыть глаза на это даже при совпадении интересов.

Кроме того, 20% руководителей готовы сразу уволить сотрудника, который подрабатывает у конкурента, даже если его обязанности там никак не связаны с основной работой.

Cами руководители (63%) согласны взять на подработку сотрудника другой компании, а 20% из них — даже если он работает у конкурента.

«Подработка стала частью профессиональной реальности: сотрудники стремятся зарабатывать больше, пробовать себя в новых ролях, развивать компетенции. Это не обязательно плохо для работодателя — при четких правилах это не мешает основной работе. Важно заранее установить рамки: можно ли подрабатывать, в каких сферах, при каких условиях. Это снижает риски и устраняет недосказанность. Наибольшие опасения вызывает работа на конкурентов или в схожей области — здесь встает вопрос конфликта интересов и утечки информации. Это уже про деловую этику и доверие. Поэтому руководитель должен не просто контролировать, а формировать прозрачную позицию по этим вопросам и включать ее в корпоративные стандарты», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.