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Wildberries & Russ запускают совместную образовательную программу со Всероссийской академией внешней торговли

Объединенная компания Wildberries & Russ стала партнером Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России (ВАВТ Минэкономразвития России). Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предусматривает создание и реализацию с осени 2025 г. совместной образовательной программы магистратуры «Международный бизнес». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Для нас стратегически важным является партнерство с компаниями-лидерами своего сегмента, такими как Wildberries & Russ. Магистранты совместной программы смогут погружаться в реальную экономику и международную торговлю, осваивая технологии, применяемые в ведущей российской компании. Мы уверены, что такое сотрудничество существенно повысит качество подготовки кадров для отечественной экономики и усилит позиции России в мировой торговле», — сказала ректор ВАВТ Виттория Идрисова.

В совместную магистерскую программу включены сразу несколько уникальных дисциплин, разработанных экспертами Wildberries & Russ, которые позволят студентам получить актуальные знания и компетенции, необходимые будущим специалистам в сфере международной торговли и внешнеэкономической деятельности.

«Wildberries & Russ работает с ведущими вузами страны и активно инвестирует в образование. Именно талантливые люди создают инновационные решения и качественный сервис для нашей компании, поэтому мы всегда готовы участвовать в их развитии и обучении. Мы рады стать партнером Всероссийской академии внешней торговли, чтобы вместе с преподавателями Академии воспитывать будущих специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности и международного бизнеса», — отметил Игорь Коваль, директор департамента обучения и департамента по развитию инноваций и экосистемы объединенной компании Wildberries & Russ.

В ноябре 2024 г. Wildberries & Russ объявила о запуске образовательного направления. Пилотным проектом стал «Клуб Инициативной Молодежи» (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и талантливых студентов, в котором на данный момент участвует уже 15 вузов. Кроме того, департамент обучения плотно взаимодействует с российскими вузами и колледжами в рамках программы стажировок для студентов, развивает образовательное направление для предпринимателей и сотрудников компании. И совсем недавно компания РВБ получила образовательную лицензию, это позволит планировать и запускать более масштабные и важные проекты.

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