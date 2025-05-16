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Россияне о сокращении рабочего дня на час для женщин: за — 67%, против — 17%

Сокращенный рабочий день только для женщин одобряют 2 из 3 россиян. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко из фракции «Единая Россия» выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы у них было больше времени на семью. При этом уровень заработной платы предлагается оставить неизменным. Согласно опросу, большинство респондентов (67%) поддержали идею парламентария («Однозначно за, потому что у женщин помимо работы еще много забот дома, и лишний час просто необходим»). 17% опрошенных выступили против («Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому»). Каждый шестой (16%) затруднился с ответом («Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей»; «Не во всех сферах возможно реализовать эту идею»).

Женщины чаще представителей сильного пола поддерживали сокращение рабочего дня: 79% против 53% соответственно. Не одобряют инициативу 28% мужчин и 7% россиянок: «Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: среди опрошенных до 35 лет идею поддержали 64%, а среди граждан старше 45 лет — уже 69%.

Это не первый случай, когда депутаты предлагают послабления для женщин на рынке труда. Год назад заместитель председателя Госдумы хотел сократить рабочий день в пятницу на два часа — и тогда каждый третий опрошенный мужчина был против. А в 2021 г. идею 4-дневки только для женщин мужчины поддерживали вдвое реже, чем россиянки.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 374

Время проведения: 14 апреля – 7 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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