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SimpleOne обучает зарубежных партнеров Pro-Code разработке для усиления международной экспансии

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, запустил международный обучающий курс по Pro-Code на английском языке. Курс бесплатный и направлен на формирование практических навыков продвинутой разработки на платформе SimpleOne у иностранных партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В программе: обучение работе с внешними скриптами, динамическими фильтрами, JS-инъекциями, виджетами, обработчиками почты, URL-действиями и другими компонентами платформы. Курс состоит из текстовых лекций, проверочных тестов и практических заданий. На прохождение обучения потребуется 53 академических часа. Для успешного освоения материала необходимы базовые знания JavaScript, HTML и CSS.

«Запуск англоязычных курсов — важная составляющая нашей стратегии выхода на международный рынок. Детальное понимание технических возможностей платформы SimpleOne позволит нашим зарубежным партнерам успешно реализовывать проекты внедрения любой сложности», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Обучение можно пройти на образовательном портале SimpleOne, курс доступен после регистрации. Ранее Центр обучения компании выпустил англоязычные курсы по Low-Code и No-Code разработке, а также по администрированию и настройке решений SimpleOne.

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