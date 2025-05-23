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Молодые специалисты стали чаще рассматривать стажировки как первый шаг к трудоустройству

Как привлечь молодых специалистов: двое из трех работодателей принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство компаний открыто для стажеров: сейчас двое из трех работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 29% имеют четко разработанные программы, у 38% пока нет системного подхода. За год число компаний, предлагающих стажировки, практически не изменилось.

Каждый второй работодатель (51%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 20% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 25% ограничиваются предложениями работы только для самых выдающихся кандидатов.

В ходе опроса россиян в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 66% из них получили работу в компании, где прошли стажировку (+8 п.п. к 2024 г.), еще 14% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Ожидания от стажировок у молодежи меняется: большинство (66%) по-прежнему рассматривают стажировки преимущественно как способ получения практического опыта, тем не менее, доля тех, кто целенаправленно ищет через стажировку постоянное место работы, выросла за год с 12% до 16%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 205

Время проведения: 21 апреля – 21 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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