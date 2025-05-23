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В российских компаниях растет число женщин на руководящих должностях

По данным совместного исследования1 кадровой компании Uteam и «Роквул», производителя решений из каменной ваты, за последний год доля женщин среди управленцев выросла в 58% компаний, меньше их стало только в 12% организаций, в остальных 30% ситуация с гендерным составом руководящей команды не изменилась. Опрос проводился с 31 марта по 11 апреля 2025 г., участие приняли 129 HR-менеджеров российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Uteam.

При этом в целом женщин среди управленцев по-прежнему меньше, чем мужчин – по оценкам самих сотрудников, только в 37% компаний в руководящем звене преобладают женщины. В руководстве еще в 52% компаний больше половины должностей занимают мужчины, и в 11% оба пола среди менеджмента представлены в примерно одинаковом соотношении.

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Uteam

Наиболее лояльны к женщинам-управленцам такие отрасли как «Розничная торговля», «Искусство и культура», «СМИ и маркетинг», «Гостиницы и общепит», «Услуги для бизнеса» (например, кадровые агентства), «Медицина» (особенно в сфере косметологии). Реже всего женщины встречаются в руководящем звене строительных, нефтегазовых и промышленных предприятий, в добывающей отрасли, в логистике и сельском хозяйстве, а также в финансовом секторе.

Однако есть и исключения, которые доказывают, что фундамент эффективного управления коллективом и бизнесом – это сочетание компетенций, опыта и вовлеченности в процессы.

«В «Роквул» я более 20 лет, работала в различных подразделениях и прошла путь от сотрудника отдела логистики до генерального директора, наращивая опыт и экспертизу через непосредственное вовлечение в жизнь компании. Мой карьерный рост получился очень плавным – занимаясь любимым делом, я планомерно изучала бизнес с самых разных сторон. Неравнодушие, вовлеченность и любопытство, удовольствие от работы с командой профессионалов, амбициозность и стратегия развития бизнеса – критерии, которые позволяют быть успешным, независимо от отрасли, в которой ты работаешь», – сказала Марина Потокер, которая с 2014 г. возглавляет ООО «Роквул», производителя строительных материалов из каменной ваты. В компанию входят четыре завода в разных регионах России, а штат превышает 1300 сотрудников.

В целом россияне позитивно относятся к женщинам-руководителям: согласно опросу Uteam и «Роквул», только 24% относятся к ним отрицательно – 11% считают, что женщины слишком эмоциональны для таких должностей, 13% не верят в их компетентность. При этом 29% опрошенных положительно оценивают женщин-руководителей: 16% уверены, что они более многозадачны, 13% – что более внимательны. Остальные 47% респондентов настроены нейтрально. Опрос проводился с 31 марта по 11 апреля 2025 г., участие приняли 1 427 человек трудоспособного возраста.

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