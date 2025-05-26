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Как российские предприниматели управляют финансами — исследование «ЮKassa»

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, как российские предприниматели управляют финансами своего бизнеса. По данным опроса пользователей «ЮKassa», 75% предпринимателей ведут полноценный финансовый учет, еще 17% — частичный, при этом только 39% используют специальный софт. Многие выбирают встроенные решения: около 30% клиентов «ЮKassa» регулярно пользуются аналитикой сервиса для отслеживания выручки, платежей и комиссий. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе на сайте «ЮKassa» приняли участие представители 170 компаний, из которых 51% —ИП, 25% — ООО, а 24% — самозанятые.

Как предприниматели ведут финансовый учет

Опрос «ЮKassa» показал, что 75% предпринимателей ведут полноценный финансовый учет в рамках своего бизнеса, еще 17% — частичный. Но только 39% из опрошенных используют для этого специальный софт.

Треть участников опроса (33%) занимается учетом самостоятельно, еще 8% доверяют это банку, 4% — другому подрядчику, а 17% совмещают несколько подходов. Остальные 8% предпринимателей с небольшими оборотами пока не видят необходимости в учете.

На что смотрят при выборе инструмента для учета

При выборе решений для финансового учета предприниматели выделяют три ключевых аспекта: возможность создавать отчеты о движении средств (46% ответов), высокое качество поддержки (27%) и наличие календаря с планом прибыли и трат (21%). Для остальных (6%) важны полная автоматизация и необходимый функционал для управленческого анализа.

«Анализ текущего положения бизнеса и его средств очень важен, и сегодня есть много инструментов, которые помогают его упростить и автоматизировать. Так, встроенный сервис аналитики в личном кабинете «ЮKassa» регулярно используют почти 30% пользователей. Чаще всего они сравнивают данные текущего периода с предыдущими — неделя к неделе, месяц к месяцу, — анализируя выручку, количество платежей и сумму комиссий. Изучение этих показателей позволяет вовремя замечать негативные тренды, оптимизировать расходы на комиссию и определить наиболее эффективные каналы продаж», — сказал начальник отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Планы по автоматизации процесса

Не все предприниматели пользуются специальными программами для финансового учета. По словам 31% респондентов, они сами хорошо разбираются в учете. Еще 19% обращают внимание на высокую стоимость таких программ, столько же говорят, что им не хватает знаний для работы с подобными инструментами. По мнению 18% предпринимателей, для учета лучше обратиться в банк или к подрядчику, а 12% ссылаются на трудности с выбором сервисов по параметрам и соотношению цены и качества, а также на чрезмерную сложность некоторых из них.

Большинство респондентов (62%) планируют начать пользоваться программами для учета, если бизнес вырастет, а 19% в любом случае рассматривают такой вариант, так как справляться своими силами тяжело. Еще 16% опрошенных говорят, что их и так все устраивает, а 3% пока не приняли решение и будут ориентироваться на ситуацию.

Грамотная аналитика поддерживает бизнес

В «ЮKassa» отмечают, что финансовый учет необходим, чтобы принимать качественные управленческие решения. Поэтому заниматься аналитикой следует с самого запуска бизнеса, даже при небольших оборотах.

«Даже простая таблица с доходами, расходами и ежемесячным подсчетом прибыли — уже серьезный шаг к повышению эффективности. А когда обороты вырастут, стоит рассматривать более специализированные инструменты. Специальные программы и встроенные сервисы аналитики помогают сэкономить на рутинных операциях до 20 часов в месяц и освободить время для стратегических задач», — отметил начальник отдела продаж «ЮKassa».

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