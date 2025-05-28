CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Возглавить компанию, в которой работают, чаще всего мечтают логисты, менеджеры по продажам и клиентскому сервису

Каждый третий менеджер по логистике, клиентскому сервису и продажам мечтает возглавить компанию, в которой работает. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы возглавить компанию, в которой работает. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 35% представителей и лишь 18% работающих россиянок. Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц, о таком витке карьеры мечтают 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 23%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (36%), специалисты по клиентскому обслуживанию (33%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (11%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 9%).

За последние два года число желающих возглавить свою компанию заметно увеличилось среди менеджеров по работе с клиентами (плюс 13 процентных пунктов), логистов, менеджеров по продажам и юристов (плюс по 9 п.п.). А вот у маркетологов, напротив, амбиций стало меньше (минус 6 п.п. по сравнению с результатами опроса 2023 г.).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 471

Время проведения: 4 апреля – 26 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса»

Конференции

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153