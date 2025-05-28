Возглавить компанию, в которой работают, чаще всего мечтают логисты, менеджеры по продажам и клиентскому сервису

Каждый третий менеджер по логистике, клиентскому сервису и продажам мечтает возглавить компанию, в которой работает. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы возглавить компанию, в которой работает. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 35% представителей и лишь 18% работающих россиянок. Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц, о таком витке карьеры мечтают 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 23%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (36%), специалисты по клиентскому обслуживанию (33%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (11%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 9%).

За последние два года число желающих возглавить свою компанию заметно увеличилось среди менеджеров по работе с клиентами (плюс 13 процентных пунктов), логистов, менеджеров по продажам и юристов (плюс по 9 п.п.). А вот у маркетологов, напротив, амбиций стало меньше (минус 6 п.п. по сравнению с результатами опроса 2023 г.).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 471

Время проведения: 4 апреля – 26 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.