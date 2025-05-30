Axenix погрузил студентов ТвГУ в мир «1С ERP»

Студенты Тверского государственного университета познакомились с возможностями ИТ-продуктов «1С» в рамках активностей Центра сертифицированного обучения (ЦСО), открытого консалтинговой технологической компанией Axenix. С помощью образовательных программ ЦСО молодые специалисты и сотрудники компаний могут расширить свои компетенции в сфере наиболее востребованных продуктов российского вендора. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Центр сертифицированного обучения «1С» начал работу в Твери в марте 2025 г. Локация выбрана не случайно: в городе расположено одно из старейших (основано в 2007 г.) и крупнейших технологических подразделений Axenix, в котором работает большое количество специалистов «1С». В ЦСО созданы все условия, необходимые для проведения обучения по стандартам вендора.

Более 50 студентов ТвГУ посетили центр Axenix и познакомились с материалами курса, рассказывающего об основах ERP-системы «1С», предназначенной для комплексного управления бизнес-процессами и ресурсами компании. Ключевым спикером выступила старший специалист Axenix по внедрению программных решений, преподаватель ЦСО Наталья Долецкая.

Курсы по платформе «1С» ориентированы на студентов, а также на сотрудников корпоративных клиентов Axenix по всей стране. Это возможно благодаря подходу компании к организации учебного процесса: занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном формате, а количество академических часов, предусмотренных программой, можно разбить на более крупные блоки – например, на 16 блоков по 1,5 часа.

ЦСО Axenix предлагает три тематических курса, посвященных продуктам «1С:ERP Управление предприятием 2.5», «1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом» и «1С:Документооборот 8». Учебные программы разработаны на основе методических материалов и рекомендаций «1С» и рассчитаны на 16-32 академических часа. Занятия проводятся сотрудниками Axenix, прошедшими сертификацию вендора, и завершаются выдачей официальных именных свидетельств от «1С».

Особенность курсов – соединение теоретических знаний с обширным практическим опытом: в процессе обучения преподаватели ставят актуальные задачи и делятся примерами реальных проектов внедрения и сопровождения продуктов «1С». Помогает им в этом многолетний опыт управления проектами и внедрения сложных систем в российских и международных компаниях.

«Практика «1С» в нашей компании растет пропорционально спросу заказчиков на продукты вендора – он по-прежнему огромен. По подсчетам экспертов, практически каждая вторая ERP-система, внедряемая в России, – это решение «1С». На фоне масштабных программ импортозамещения рынку требуются как специалисты, работающие с этими продуктами, так и те, кто умеет их внедрять и сопровождать. После прохождения курсов студенты повышают компетенции и становятся более интересны работодателям: они уже могут откликаться на вакансии, связанные с работой в системе. Что касается позиций 1С-аналитика или 1С-разработчика, то молодым специалистам необходимы более углубленные профильные стажировки с погружением в действующий проект. Такие стажировки мы также проводим», – сказал Станислав Нагорский, руководитель практики «1С» компании Axenix.

Помимо работы с вузами, ЦСО делает акцент на обучении сотрудников корпоративных клиентов Axenix. Таким образом компания расширяет портфель предоставляемых услуг и повышает эффективность внедрения систем «1С». Чтобы организовать обучение для сотрудников или студентов, руководителям организаций необходимо заполнить заявку на сайте Axenix.

С местными вузами и ИТ-сообществом Axenix давно ведет сотрудничество: его партнерами являются ТвГУ, ТвГТУ, Тверской колледж им. А.Н. Коняева, детский технопарк «Кванториум», культурный центр «Рельсы» и другие образовательные организации. Так, летом 2024 г. на площадке ТвГТУ компания организовала лабораторию по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта, а осенью провела День открытых дверей для более 130 студентов тверских вузов и колледжей.