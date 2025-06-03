Как россияне расставляют приоритеты на работе

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди более 2,5 тыс. соискателей, чтобы узнать, как россияне расставляют приоритеты в рабочих задачах. Результаты показали, что большинство сотрудников предпочитают сначала справляться с самыми срочными задачами, а уже потом переходить к менее приоритетным. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился весной 2025 г. среди 2563 российских соискателей.

Так, 64% респондентов отметили, что в первую очередь выполняют задачи с жесткими сроками, а затем переходят к тем, которые могут подождать. На втором месте – подход, когда сначала решаются сложные задачи, а потом простые и быстрые (11%). Автоматизированные системы распределения задач, которые определяют порядок работы, действуют на работе у 10% опрошенных.

Женщины чаще мужчин выбирают выполнение срочных задач (70% против 57%), тогда как мужчины чуть чаще пользуются автоматизированными системами (12% против 8%).

Возраст также влияет на подход к работе. Молодые специалисты в возрасте 18-24 лет чаще других выбирают сложные задачи в первую очередь (13%), а сотрудники старше 55 лет чаще всего сосредотачиваются на срочных задачах (71%).

Различия заметны и в профессиональном разрезе. Например, финансисты (81%), юристы (77%) и маркетологи (76%) чаще других ставят в приоритет срочные задачи. В то же время рабочий персонал и сотрудники сферы безопасности чаще выбирают выполнение задач в произвольном порядке (12% и 14% соответственно).

Что касается времени выполнения задач, 41% респондентов признались, что новые задачи занимают у них больше времени, так как приходится разбираться в деталях самостоятельно. При этом 35% отметили, что всегда укладываются в стандартные сроки, а 12% заявили, что продолжительность выполнения задач зависит от их сложности.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с увеличением времени на выполнение новых задач (44% против 37%), а мужчины чаще отмечают, что сложные задачи могут занимать несколько дней или даже недель (15% против 10%).

Профессиональная принадлежность также влияет на скорость выполнения задач. Например, юристы (55%), менеджеры по продажам (47%), а также финансисты (46%) чаще других отмечают, что новые задачи требуют больше времени. А вот медики и фармацевты в подавляющем большинстве случаев укладываются в стандартные сроки (62%).

Результаты исследования показывают, что подход к работе и расстановка приоритетов зависят от множества факторов: от пола и возраста до профессиональной сферы. Эти данные помогают лучше понять, как сотрудники организуют свою работу, и могут быть полезны как работодателям, так и самим соискателям.