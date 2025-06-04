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84% россиян продолжают работать во время отпуска

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела опрос и узнала, как россияне относятся к отпуску и удается ли им по-настоящему отдохнуть. Результаты исследования показали: большинство воспринимают отпуск как шанс восстановить силы и побыть с близкими, но при этом полностью отключиться от работы удается далеко не всем. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1088 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Отдых — прежде всего перезагрузка

Участники опроса признались, что отпуск для них — это возможность*: отдохнуть от работы и восстановить силы (84%); провести больше времени с семьей (74%); отправиться в путешествие (63%); уделить больше времени хобби (27%); провести больше времени с друзьями (25%); заняться саморазвитием, обучением (23%).

Отпуск есть, но не совсем

73% респондентов заявили, что в их компании не принято уходить в отпуск надолго (больше, чем на две недели). И, как показало исследование, даже во время отдыха многие продолжают быть на связи с коллегами: 66% участников иногда подключаются к рабочим задачам; 18% остаются постоянно на связи; только 16% полностью отключаются от работы.

Кроме того, треть россиян (34%) каждый день проверяют почту и рабочие чаты, еще 38% делают это раз в несколько дней. И только 28% могут позволить себе совсем не заглядывать в деловую переписку.

Большинство успевает отдохнуть

Несмотря на неполное отключение от работы, 75% все же чувствуют прилив энергии и продуктивности после отпуска. 23% не замечают изменений, а 2% говорят, что отпуск, наоборот, снижает их продуктивность.

«Подключение к работе в отпуске стало частью современной профессиональной культуры. Сотрудники нередко сами выбирают оставаться на связи, чтобы не накапливались нерешенные вопросы и не было перегрузки после отдыха. Такой формат помогает поддерживать стабильность рабочих процессов и экономит время на адаптацию после возвращения к делам. Главное — четко ограничивать объем задач и время вовлечения, чтобы отпуск оставался периодом восстановления, а не превращался в удаленную работу», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

* Можно было выбрать несколько вариантов ответов.

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