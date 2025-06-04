Content AI и Pix Robotics заключили партнерское соглашение для развития решений в области автоматизации бизнес-процессов

Российские разработчики решений для автоматизации бизнес-процессов Content AI и Pix Robotics подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание интегрированных решений, объединяющих искусственный интеллект и роботизацию для оптимизации бизнес-процессов.

Content AI разрабатывает решения для интеллектуальной обработки информации, используя собственные разработки в сфере OCR и NLP в интеграции с современными ИИ-технологиями. Компания предлагает решения для среднего и крупного бизнеса, государственных структур и частных пользователей, позволяющие автоматизировать обработку документов, извлекать данные и повышать эффективность операционных процессов.

Российский разработчик Pix Robotics предлагает экосистему решений: от роботизации бизнес-процессов (Pix RPA) и бизнес-аналитики (Pix BI) до управления процессами (Pix Процессы), активно поддерживая цифровую трансформацию среднего и крупного бизнеса.

В условиях стремительной цифровизации ключевыми факторами успеха бизнеса становятся скорость и точность обработки информации наряду с автоматизацией рутинных операций. Для повышения эффективности этих процессов российские разработчики Content AI и Pix Robotics объединяют свои усилия.

В рамках партнерства Pix Robotics планирует интегрировать инновационный модуль для распознавания документов от Content AI в платформу для роботизации бизнес-процессов Pix RPA. Технология Content AI позволяет с высокой точностью извлекать данные из любых документов и может легко интегрироваться в сторонние приложения.

Content AI, в свою очередь, будет использовать опыт и экспертизу Pix Robotics для расширения сценариев автоматизации с помощью роботизированных систем.

Партнерство ведущих игроков рынка имеет важное значение, поскольку направлено на удовлетворение одного из ключевых запросов бизнеса — сквозной автоматизации процессов работы с документами.

«Рынок автоматизации переходит на новый уровень, где ключевым конкурентным преимуществом становится не просто роботизация, а интеллектуальная обработка информации, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Наше сотрудничество с Pix Robotics позволит повысить качество распознавания данных в таких отраслях, как финансы, промышленность и госсектор, где критически важны скорость и точность извлечения информации при работе с документами».

«Мы в Pix Robotics уверены, что будущее автоматизации бизнеса — за синергией искусственного интеллекта и роботизации. Подписание партнерского соглашения с Content AI — это важный шаг к созданию по-настоящему интеллектуальных комплексных решений для бизнеса всех масштабов», – сказал генеральный директор Pix Robotics Сергей Белостоцкий.

Первые результаты партнерства в области интеграции решений будут представлены уже в 2025 г.