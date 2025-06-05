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«Корус Консалтинг» и СПбПУ научили студентов создавать веб-приложения на новой облачной платформе «1С»

ГК «Корус Консалтинг» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого провела курс, направленный на развитие цифровых компетенций у студентов. Он посвящен отечественной low-code технологии «1С:Предприятие.Элемент», предназначенной для разработки приложений, порталов и веб-кабинетов. Интерфейс платформы помогает студентам начать с простых задач и со временем освоить более сложные ИТ-решения «1С». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

СПбПУ — технический вуз, который в рамках федеральной программы «Цифровые кафедры» предоставляет возможность студентам пройти профессиональную переподготовку в области информационных технологий.

В рамках программы студенты познакомились с функциональностью новой отечественной low-code платформы «1С:Предприятие.Элемент». Она включает визуальный конструктор интерфейсов, встроенную аналитику и позволяет быстро выводить цифровые продукты на рынок.

Курс доступен для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры СПбПУ, а также для учащихся вузов-партнеров проекта «Цифровые кафедры». В рамках обучения студенты разрабатывали B2B-и B2C-решения — от онлайн-витрин до фронт-офисов и личных кабинетов.

«Корус Консалтинг» совместно с СПбПУ помогают студентам войти в профессиональное сообщество «». Лучшие студенты курса пройдут производственную практику в департаменте «1С» «Корус Консалтинг» и применят полученные знания в реальных проектах.

«Треки программы «Цифровые кафедры» легко совмещается с основным обучением благодаря гибкому расписанию и онлайн-формату. Наши курсы охватывают ключевые направления, такие как разработка ИТ-решений, управление проектами и аналитика бизнес-процессов. Особенно ценно, что в проекте участвуют практикующие эксперты и ведущие интеграторы ИТ-решений «1С» – это делает обучение по-настоящему прикладным», — сказал Антон Амбражей, старший научный сотрудник Международного академического центра компетенции «Технологии интеллектуального предприятия» ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

«“1С:Предприятие.Элемент” — это отличная стартовая точка для студентов, которые хотят войти в ИТ-сферу. Благодаря доступности платформы можно начать с более легких задач и постепенно перейти к масштабным проектам. Мы также поддерживаем студентов в реализации курсовых, дипломных и конкурсных работ. Для меня важно быть частью процесса, который помогает молодым специалистам делать первые шаги в профессии», — сказал Павел Королев, технический архитектор департамента «1С» ГК «Корус Консалтинг», автор и преподаватель курса.

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