CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Start Link расширил возможности автоматического распознавания документов для удаленного найма сотрудников

Сервис для приема на работу Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink) расширил возможности распознавания документов – теперь платформа автоматически распознает и переносит в системы учета, например «», данные из всех наиболее часто запрашиваемых официальных документов, в том числе заполненных от руки. Это экономит трудозатраты HR-специалистов на этапе оформления нового сотрудника, а также формирует неразрывность кадровых процессов за счет возможности оперативно и легко оцифровать и внести данные о новичке. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Start Link позволяет запрашивать документы у кандидатов полностью удаленно и обеспечивает автоматизацию всех процессов работы с ними на этапе трудоустройства. Сервис включает инструменты для проверки соискателя на благонадежность и распознавания документов с точностью в 98%.

В рамках развития сервиса Start Link улучшил один из ключевых инструментов для рекрутеров и специалистов отделов кадров, значительно увеличив количество поддерживаемых форм: теперь модуль способен автоматически распознавать наиболее полный перечень всех документов, которые работодатели обычно требуют при найме новых сотрудников. К паспорту и СНИЛС добавились ИНН, диплом о высшем образовании, трудовая книжка, военный билет, водительские права - всего более 20 документов и форм, необходимых для оформления новичка.

Настройки поддерживают распознавание документов, даже если данные в них внесены не печатным способом, а записаны от руки. При этом специалист сможет проверить точность распознанной информации перед ее отправкой в систему. Это снижает до минимума риски ошибок в процессе внесения данных о новом сотруднике в учетную систему.

«Start Link вышел на новый уровень - теперь система автоматически распознает практически все документы, необходимые для оформления сотрудников. Там, где раньше кадровые специалисты тратили 30–40 минут на ручной ввод данных, весь процесс переноса информации выполняется за секунды одним нажатием кнопки. Start Link превращает найм в быстрый, точный и безопасный процесс», - сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Новая функция доступна всем пользователям Start Link.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот

Из академии в ИТ: зачем ученому работать в технологической компании

В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще