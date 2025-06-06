Максим Ликсутов: Промышленный комплекс для производства рентгеновской техники на юго-западе Москвы готов на 30%

В рамках масштабного инвестиционного проекта в районе Зюзино возводят предприятие по выпуску инновационного медицинского оборудования. Здесь будет создано около 50 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице планомерно создаются условия для развития передовых наукоемких производств. Благодаря масштабным инвестиционным проектам формируется современная промышленная инфраструктура, появляются новые рабочие места, внедряются в практику уникальные отечественные разработки. Один из таких проектов реализуется на Балаклавском проспекте, где ведущий производитель оборудования для рентгенодиагностики возводит современный производственный комплекс. После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 400 единиц высокотехнологичной продукции», — рассказал Максим Ликсутов.

Для строительства производственного комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью около одного гектара по льготной ставке один руб. в год. На текущий момент объект готов на 30%.

«Благодаря мерам городской поддержки в Москве удается опережающими темпами формировать современную промышленную инфраструктуру. Для строительства производственного комплекса на юго-западе столицы инвестор привлек инвестиционные кредиты на общую сумму 2,4 млрд руб. на льготных условиях при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Реализация проекта позволит создать более 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инвестор проекта, компания «С.П. Гелпик» – разработчик и производитель первого в России магнитно-резонансного томографа открытого типа на базе постоянного магнита для обследования конечностей человека. Предприятие поставляет оборудование для флюорографии, маммографии, томографии, ангиографии не только в московские лечебные учреждения, но и по всей России.

«Долгосрочные инвестиции в высокотехнологичное производство, обеспечивающее потребности учреждений здравоохранения стали возможными исключительно благодаря политике Правительства Москвы и позволят как в полной мере реализовать уже накопленный научный потенциал, так и воссоздать базу для развития отечественной рентгенодиагностики на десятилетия вперед», — сказал генеральный директор компании «С.П. Гелпик» Владимир Аврамов.

Земельные участки по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных объектов город выделяет с 2022 г. по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Благодаря предоставлению участков по льготной ставке один рубль в год инвесторы могут сэкономить средства на локализации объектов промышленного назначения на территории столицы и быстрее приступить к выпуску важной для города продукции. Так, для возведения двух предприятий по выпуску медицинского оборудования общей площадью свыше 17 тыс. квадратных метров выделено более 1,2 га земли. Они появятся на северо-востоке и юго-западе столицы. Производство штативов рентгенодиагностических аппаратов разместится на Балаклавском проспекте, а ортопедических медицинских изделий – на Дмитровском шоссе», — сказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Сегодня в столице одобрено и реализуется около 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тыс. рабочих мест.