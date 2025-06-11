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билайн бизнес и ВЭПИ выводят безопасность и контроль учебного процесса на новый уровень с помощью интегрированных решений

билайн бизнес совместно с Воронежским экономико-правовым институтом (ВЭПИ) продолжают реализацию масштабного проекта по модернизации системы безопасности и образовательного менеджмента.

Начав с внедрения системы видеонаблюдения в 2024 году, партнеры достигли значительных результатов в 2025-м, интегрировав интеллектуальную видеоаналитику, систему контроля и управления доступом (СКУД) с распознаванием лиц и металлодетекторы, создав комплексную экосистему для безопасности и повышения качества образования.

В сентябре 2024 года ВЭПИ запустил проект с билайн бизнес, внедрив систему из 180 камер видеонаблюдения в головном вузе (Воронеж) и филиале института в Липецке. Это позволило решить проблему трудоемкого и необъективного ручного контроля учебного процесса (своевременность начала/окончания пар) сотрудниками отдела качества. Система также обеспечила базовый уровень безопасности и стала основой для системы мотивации преподавателей, основанной на объективных данных.

В 2025 году проект перешел на качественно новый уровень, сфокусировавшись на решении комплексной бизнес-задачи: модернизация системы безопасности путем внедрения интеллектуальной видеоаналитики, интегрированной с существующей системой контроля и управления доступом.

Также эксперты компании реализовали распознавание лиц (Face ID) для прохода студентов и сотрудников через турникеты. Такое решение обеспечило автоматический контроль доступа (по лицам или картам), точную фиксацию времени входа/выхода, мгновенное выявление и оповещение охраны о подозрительной активности (попытки обхода и передачи пропусков). Камеры оснащены возможностью записи лекций, а также громкоговорителями для оповещения о внештатных ситуациях, что особенно важно. Записи с камер можно посмотреть в удобном личном кабинете.

«Благодаря видеонаблюдению мы смогли внедрить объективную систему мотивации сотрудников: пунктуальность преподавателей по отношению к проведению занятий стала материально поощряться, улучшилась посещаемость среди студентов. Также для нас ключевым моментом является качество образования, что невозможно без соблюдения регламента учебного процесса. Сотрудничество с билайн позволило нам оптимизировать наши организационные и учебные процессы», – отмечает Иван Иголкин, первый проректор Воронежского экономико-правового института.

В 2025 году проект активно масштабируется: до конца года еще пять филиалов ВЭПИ в Воронежской области оснастят камерами, СКУД, турникетами и рамками металлодетекторов.

«Сотрудничество с таким ключевым ВУЗом как ВЭПИ демонстрирует, как современные технологии безопасности могут стать основой для инновационных инструментов управления в сфере образования, обеспечивая безопасность, объективность и повышение качества услуг», – подчеркнул директор по работе с государственными заказчиками билайна Александр Шведов.

О решениях билайна для цифровизации социальной инфраструктуры и устойчивого развития территорий можно будет узнать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Команда билайн бизнес представит кейсы, обсудит задачи регионов и поделится возможностями технологического партнерства.

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