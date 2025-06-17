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«Авито Работа»: аналитики оказались лидерами по росту средних зарплатных предложений в финансовом секторе

Эксперты сервиса «Авито Работа» изучили, как менялись зарплатные предложения в финансовом секторе в период с весны 2024 г. по весну 2025 г. Согласно исследованию наибольший прирост продемонстрировали средние предлагаемые зарплаты для финансовых аналитиков — за год они увеличились на 39%, достигнув 77,82 тыс. руб./мес. при полном графике работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Такой значительный рост объясняется ключевой ролью этих специалистов в бизнесе. Финансовые аналитики помогают принимать бизнесу эффективные решения на основе анализа рынков, инвестиций и отчетности компаний, поэтому работодатели активно конкурируют за опытных специалистов, повышая уровень зарплатных предложений для новых сотрудников. При этом указанные зарплаты напрямую зависят от опыта: на старших позициях они могут значительно превышать средние значения.

Второе место по темпам роста средних зарплатных предложений в списке профессий в финансах заняли бухгалтеры — за год средние предлагаемые соискателям зарплаты увеличились на 16%, достигнув 57,17 тыс. руб./мес. за полный рабочий день. С опытом и повышением квалификации предлагаемые им зарплаты также существенно увеличиваются. Рост обусловлен повышенным спросом на квалифицированных специалистов, способных работать в условиях усложняющегося налогового и отчетного законодательства.

Третью строчку рейтинга заняли брокеры — средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции выросли на 12% и теперь составляют 160,45 тыс. руб./мес. при условии полного рабочего дня. Однако стоит учитывать, что реальный доход брокера часто зависит от комиссионных вознаграждений, поэтому их заработок напрямую связан с объемом проведенных операций.

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