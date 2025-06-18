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«JTI Россия» первой полностью перешла на цифровую маркировку

«JTI Россия» перешла исключительно на цифровую маркировку раньше установленного законом срока. Сейчас 100% товарных позиций производят без бумажных акцизных марок. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации малоформатной торговли (АМТ) .

Использование исключительно системы «Честный знак» направлено на повышение прозрачности рынка, снижение административных издержек и усиление контроля за легальностью продукции. Производители сокращают затраты, а государство и потребители получают инструмент точного отслеживания каждой пачки. Внедрение цифровой маркировки уже доказало свою эффективность в России и других странах, помогая снизить долю нелегальной продукции.

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков: «Цифровая маркировка позволяет эффективнее контролировать рынок. Однако важно, чтобы потребители были уверены, что продукция без бумажных марок абсолютно легальна. Поэтому индустрия совместно с органами власти объясняют потребителям, что переход на исключительно цифровую маркировку — показатель соответствия новым требованиям законодательства».

Переходный период продлится до июля 2025 г., однако JTI завершила этот процесс досрочно, обеспечив бесперебойные поставки продукции и комфортные условия для всех участников рынка. При этом ранее произведенная продукция с акцизными бумажными марками останется на полках магазинов до полной продажи.

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