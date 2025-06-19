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Для россиян любовь важнее карьеры

Для 41% работающих россиян любовь важнее карьеры, для 27% в приоритете продвижение по служебной лестнице. Чувства по-прежнему в приоритете, но доля карьеристов за два года выросла. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. экономически активных граждан из всех округов страны, имеющих постоянную работу. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

41% россиян считает, что любовь важнее карьеры. 27% ставят на первое место профессиональные успехи. За два года выбирающих отношения стало на четыре п.п. меньше, а тех, кому важен должностной рост, — на три п.п. больше. Максимальное же число сторонников карьеры SuperJob фиксировал четыре года назад, в ковид (30%).

Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (37%).

Среди россиян и россиянок до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру, — среди молодежи больше всего карьеристов.

Три из 10 работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: «Одно без другого теряет смысл»; «Любовь карьере не мешает».

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 492. Время проведения: 13 мая — третье июня 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: три тыс. респондентов.

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