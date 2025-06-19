CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии

ИТ-холдинг «Т1» подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проекты, направленные на развитие практических навыков у студентов ИТ-специальностей.

Стратегическими задачами ИТ-холдинга «Т1» являются развитие инженерной школы в стране и подготовка компетентных кадров для ИТ-отрасли. Для этого компания расширяет сотрудничество с ведущими вузами – эксперты «Т1» делятся практической экспертизой со студентами, проводят для них карьерно-образовательные мероприятия, помогают осваивать современные ИТ-инструменты.

В рамках партнерства с Финансовым университетом при Правительстве РФ и СПбГУТ «Т1» будет участвовать в актуализации и разработке образовательных программ для будущих ИТ-специалистов. Важной частью формирования нового поколения айтишников станет усиленная практическая подготовка. Например, в этом году Финансовый университет при Правительстве РФ и «Т1» откроют совместную программу бакалавриата по направлению «Прикладное машинное обучение».

Эксперты-практики ИТ-холдинга «Т1» будут принимать активное участие в образовательном процессе – преподавать профильные дисциплины, курировать и поддерживать студентов при подготовке дипломных работ. Кроме того, учащиеся вузов получат возможность пройти стажировку в компании, где смогут познакомиться с реальными ИТ-проектами. Также Финансовый университет при Правительстве РФ и СПбГУТ получат доступ к платформе «Сфера» и «Инженерному анализу Т1» – студенты будут использовать ИТ-решения для наработки прикладных навыков.

«Наше тесное сотрудничество с вузами помогает формировать у выпускников компетенции, востребованные в индустрии. Сегодня спрос на ИТ-кадры высок, как никогда. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы студенты уже во время обучения пробовали решать реальные задачи, получали всестороннюю поддержку и выходили на рынок квалифицированными специалистами. Это вклад в цифровое развитие всей страны», — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

«Для СПбГУТ партнерство с «Т1» — это возможность интегрировать современные технологии в учебный процесс. Студенты смогут не просто изучать ИТ-дисциплины в теории, а работать с теми инструментами, что уже активно применяются в отрасли. Наши студенты получат дополнительное преимущество, которое усилит их позиции на старте карьеры», — отметил Руслан Киричёк, ректор СПбГУТ.

«Для нас важно, чтобы студенты, наряду с получением фундаментальных знаний, приобретали практические навыки, соответствующие вызовам и требованиям современной цифровой экономики. Сотрудничество с ИТ-холдингом «Т1» — нашим стратегическим индустриальным партнером в реализации программы подготовки топ-специалистов в области искусственного интеллекта — открывает новые возможности для прикладного обучения, научных исследований и проектной деятельности. Объединяя научно-образовательный потенциал Финансового университета и практический опыт одного из лидеров ИТ-отрасли, мы сможем реализовать масштабные инициативы и внести весомый вклад в развитие цифровых технологий в России», — отметил Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при Правительстве РФ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще