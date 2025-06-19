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Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного ПО, объявляет о назначении Павла Виткова на должность директора по продажам софтверных решений вендора. Его зона ответственности — развитие каналов продаж и усиление партнерской экосистемы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В портфель софтверных решений «Инферит» входят операционная система «МСВСфера», FinOps-платформа «Клаудмастер» и российская система дискаверинга, инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен».

Павел Витков приходит в «Инферит» с 16-летним опытом в ИТ-продажах. Его карьера началась в компании «Анкад», где он прошел путь от маркетолога до руководителя проектов по защите информации. Возглавлял коммерческое направление в компании «Эвотор». Значительную часть своей профессиональной траектории Павел посвятил развитию партнерских программ: под его управлением выстраивались и масштабировались каналы продаж в России, странах СНГ и Балтии. Этот опыт особенно ценен для «Инферит», где развитие партнерской экосистемы — одно из ключевых направлений роста. В новой роли Павел сосредоточится на развитии и продвижении софтверных продуктов «Инферит»; усилении каналов продаж для достижения плановых финансовых показателей.

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Softline
Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит»

«Главная задача — показать бизнесу реальную ценность российских ИТ-решений, — отметил Павел Витков. — Моя команда будет работать над тем, чтобы каждый наш продукт становился не просто инструментом, а частью экосистемы, которая дает клиентам стратегическое конкурентное преимущество. Вместе мы выстроим прозрачную и эффективную систему продаж, где каждый партнер и клиент почувствует ценность сотрудничества».

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