«СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и научно-исследовательской деятельности. Подписи под документом поставили генеральный директор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и первый проректор по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ Анастасия Ярмош. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Основными направлениями сотрудничества станут разработка и реализация современных образовательных программ и курсов повышения квалификации, а также образовательных проектов и мероприятий: конгрессов, семинаров и форумов. Особое внимание будет уделено совместной подготовке высококвалифицированных специалистов и проведению экспертно-аналитических исследований.

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета»: «С Санкт-Петербургским государственным университетом нас уже много связывает, в том числе создание и реализация программ для Передовой инженерной школы СПбГУ. Подписанное соглашение — логичный шаг в развитии наших партнерских отношений. Для «СберУниверситета» работа с вузами — не разовая инициатива, а стратегическое направление. Мы видим свою роль в том, чтобы быть надёжным партнёром академических лидеров, помогая им достигать поставленных целей. Наши знания, опыт и экспертиза Сбера, которую мы передаем вузам, помогут им создавать современные образовательные решения и трансформироваться в эпоху технологических изменений».

Анастасия Ярмош, первый проректор по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ: «Тесная работа университета и партнёров позволяет нам оставаться лидером в сфере образования и науки, обеспечивать высокое качество подготовки специалистов и развивать инновационные проекты. Сотрудничество со «СберУниверситетом» — это возможность органично объединить академические знания с бизнес-практиками. Каждый участник образовательного процесса сможет развивать свой профессиональный потенциал, участвовать в совместных проектах, исследованиях и масштабных мероприятиях. Уверена, что это партнёрство позволит готовить специалистов нового формата, способных решать актуальные задачи и реализовывать самые амбициозные проекты».

Комплексный подход к сотрудничеству позволит создать эффективную платформу для обмена знаниями, развития профессиональных компетенций и инновационных образовательных решений. Партнёрство обеспечит уникальную образовательную модель, объединяющую академические традиции и современные цифровые технологии. Реализация соглашения будет способствовать развитию новых форматов образования, отвечающих вызовам цифровой экономики.

Сбер и СПбГУ не первый год работают вместе, и это взаимодействие даёт результат. Уже разработано первое учебное пособие об искусственном интеллекте для школьников. Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН, СПбГУ и Сбербанк реализуют магистерскую программу «Искусственный интеллект и наука о данных». А недавно СПбГУ присоединился к проекту Сбербанка и «Яндекса» AI360 по подготовке разработчиков новых ИИ-технологий.