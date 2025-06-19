«Т1» займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя

ИТ-холдинг «Т1» и правительство Севастополя договорились о совместной работе по цифровизации города, развитию кадрового потенциала в ИТ-сфере и продвижению инноваций в регионе.

Соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество, в фокусе — создание благоприятной среды для внедрения новых ИТ-решений в городскую инфраструктуру. Партнерство позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, сформирует кадровую основу и заложит основы для дальнейшего развития ИТ-сферы.

В планах «T1» уже в июле 2025 г. открыть отдельное представительство в Севастополе с численностью несколько сотен сотрудников, в том числе ИТ-специалистов, что будет способствовать поступлению дополнительных доходов в бюджет Севастополя.

«Севастополь — стратегически важный регион с большим потенциалом для развития технологий. Мы рады вступить в партнерство, которое поможет повысить уровень цифровизации города, а также усилить безопасность и надежность его ИТ-инфраструктуры. При этом для нас важно не только внедрить новые решения, но и способствовать формированию цифровой экосистемы для дальнейшего развития всей городской среды», — сказал генеральный директор ИТ-холдинга «Т1» Алексей Фетисов.

Кроме того, в рамках реализации соглашения предусмотрено взаимодействие по подготовке кадров в ИТ-сфере, участие представителей ИТ-холдинга «Т1» в образовательной деятельности, актуализации образовательных программ, взаимодействие с учебными учреждениями и университетами.

«Это правильный инвестиционный проект, в основе которого люди, образование и технологии. Рассчитываем, что партнерство с «Т1» откроет новые возможности для цифрового развития Севастополя и создаст условия для подготовки квалифицированных специалистов и развития локального ИТ-сообщества, которое будет создавать инновации здесь, дома», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.