«МТС Линк» и «Платформа Третье Мнение» открывают образовательную программу для врачей по применению технологий искусственного интеллекта

«МТС Линк», российская платформа для бизнес‑коммуникаций, обучения и совместной работы, и компания «Платформа Третье Мнение», разработчик сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для здравоохранения, объявляют о запуске образовательной программы, которая поможет врачам и специалистам в сфере здравоохранения быстрее осваивать цифровые технологии, внедрять и работать с медизделиями с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Программа рассчитана на 2025–2026 гг. и должна охватить не менее 6 тыс. медицинских работников включая рентгенологов, клиницистов, заведующих отделениями, специалистов по цифровизации здравоохранения. В рамках партнерства «МТС Линк» предоставит свою облачную платформу для проведения вебинаров, курсов и интерактивных занятий, включая доступ к инструментам на базе генеративных нейросетей, а также примет участие в разработке новых образовательных модулей. «Платформа Третье Мнение» предоставит учебные материалы, спикеров и практические кейсы. Обе стороны привлекут к обучению врачей‑диагностов, клинических консультантов и ИТ‑специалистов.

Учебный курс познакомит аудиторию с основами цифровизации здравоохранения, нормативной базой и ключевыми трендами, представит медикам ИИ‑сервисы, их функционал, покажет возможности их работы в интеграции с РИС/ПАКС и ЕГИСЗ. Будет проведена оценка клинических и экономических эффектов, разобраны технические нюансы интеграции ИИ-систем. Отдельное внимание будет уделено теме обеспечения безопасности данных. Также в программу войдет цикл практических занятий с разбором клинических случаев, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Здравоохранение — одна из приоритетных отраслей для «МТС Линк». Технологии, которые активно внедряют медицинские организации, имеют большое социальное значение. Мы видим в инструментах на основе генеративных нейросетей огромный потенциал для решения острых проблем отрасли, например, профессионального выгорания медицинских работников. Недавнее исследование показало, что ИИ-функции «МТС Линк» позволяют экономить до 12,2 часов в неделю на каждого сотрудника. Мы готовы делиться своей экспертизой и совместно с представителями отрасли развивать существующие и новые сервисы, которые помогут специалистам здравоохранения сосредоточиться на исследованиях и лечении пациентов», — отметил директор по работе с организациями здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.

«На наших глазах технологии искусственного интеллекта совершают системный сдвиг в здравоохранении, делая диагностику более технологичной, удобной для врачей, менее ресурсоемкой и более доступной для пациентов. Наряду с постоянным совершенствованием медизделий с ИИ видим задачу в том, чтобы вовлечь больше медицинских специалистов в эти изменения и помочь им уверенно освоиться в современных цифровых инструментах», — сказала Анна Мещерякова, генеральный директор «Платформа Третье Мнение».